163 مليوناً أرباح «تعاونية الاتحاد» بنمو 21 %

المصدر: دبي ـ البيان

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ارتفع صافي أرباح «تعاونية الاتحاد» خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 21% لتصل إلى 163.14 مليون درهم، مقارنة مع 135.3 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت أرباح الشركة قبل احتساب الضريبة إلى 181.73 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري.

وبلغت إيرادات الشركة (من بيع البضائع) خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 962.3 مليون درهم مقارنة مع 915 مليون درهم تم تسجيلها في الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة بنسبة 5 %.

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