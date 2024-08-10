291 مليون درهم أرباح «تبريد» خلال النصف الأول بارتفاع 4 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «تبريد» عن نتائجها النصفية، حيث ارتفع صافي الأرباح بعد تعديل البنود غير المتكررة للشركة وقبل خصم الضرائب إلى 291 مليون درهم، بزيادة 4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وشهد النصف الأول أيضاً ارتفاع أرباح «تبريد» قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 603 ملايين درهم، مقابل 590 مليون للنصف الأول .

كما حققت المجموعة ارتفاعاً في الإيرادات إلى 1.08 مليار درهم مقابل 1.067 مليار في الفترة نفسها من 2023، وارتفع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك 56 % في النصف الأول.

وأعلنت «تبريد» عن تعيين الدكتور بخيت الكثيري رئيساً جديداً لمجلس إدارتها خلفاً لخالد القبيسي، الذي شغل المنصب منذ العام 2017. كما أعلنت «تبريد» عن تعيين منصور محمد آل حامد ضمن فريق مجلس الإدارة بعد الإعلان عن تعيينه عضواً جديداً في المجلس. وقال الدكتور بخيت الكثيري:

«أظهرت تبريد في النصف الأول أداءً مالياً قوياً مع ارتفاع صافي الأرباح وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مدفوعاً بنمو أحجام الاستهلاك.

لا شك أن تركيزنا على الاستخدام الحكيم لرأس المال عزز من وضعنا المالي، بما يضمن جاهزيتنا للنمو وتوسيع دورنا الحيوي في مشاريع البنية التحتية الرئيسة، ما يؤدي إلى دعم جهود الحياد الكربوني».

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