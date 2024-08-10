205.2 ملايين أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» النصفية

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين 205.2 ملايين درهم صافي أرباح خلال النصف الأول، وارتفعت الأرباح قبل تطبيق الضريبة 10% على أساس سنوي إلى 224.3 مليون درهم.

واعتباراً من 30 يونيو 2024، ارتفع إجمالي الأصول الموحدة على مستوى المجموعة 41% إلى 10.9 مليارات درهم، مقابل 7.7 مليارات درهم في 31 ديسمبر 2023، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.2 مليارات درهم.

وارتفع إجمالي إيرادات التأمين خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو بنحو 54% على أساس سنوي، لتسجل رقماً قياسياً بلغ 3.3 مليارات درهم، مقابل 2.1 مليار للفترة نفسها من 2023.

ويعكس التميز في تقديم أفضل حلول التأمين المؤسسية للمشاريع الضخمة. وخلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2024، حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ارتفاعاً ملحوظاً في صافي نتائج خدمة التأمين 15% على أساس سنوي لتبلغ 204.3 ملايين درهم.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة: «تعكس إنجازاتنا التزامنا العميق بالتميز على صعيد العمليات التشغيلية وتجسد رؤيتنا الاستراتيجية الطموحة. إن القوة المالية الراسخة التي تتمتع بها ، والتي تستند إلى فريق عمل يتسم بالكفاءة والاحترافية».

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