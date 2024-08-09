«إقامة دبي» تشارك بفعاليات عالم مدهش

المصدر: دبي - البيان

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شاركت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ـ دبي، وبالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بفعاليات (عالم مدهش) التي أقيمت بمركز دبي التجاري العالمي.

وذلك بتنظيم ورشة بعنوان (جوازي الأقوى) بهدف تعريف الأطفال بجواز السفر الإماراتي، وأهميته ومكانته، وضرورة المحافظة عليه، وكيفية التصرف في حال ضياعه أو فقدانه، إلى جانب عرض لمنصة جوازات الأطفال بمطار دبي الدولي لتعريف الأطفال بالمنصة، والتجربة الاستثنائية التي تقدمها للأطفال القادمين عبر منافذ دبي الجويّة.

وتخلّل الورشة التي قدمها قطاع شؤون الهوية والجنسية بإقامة دبي، عرض جواز السفر الإماراتي مع شرح لمحتواه وأهميته، وتنظيم مسابقات وتوزيع هدايا وجوائز للأطفال المشاركين، مع فقرة تلوين للأطفال، إلى جانب التقاط صور فوريّة للأطفال مع شخصيَّتي سالم وسلامة الأيقونيَّتين للاحتفاظ بها كتذكار بهذه المناسبة.

حضر الورشة عدد كبير من الأطفال الذي أتوا بصحبة أفراد أسرهم لحضور فعاليات عالم مدهش، والذين عبروا عن سعادتهم بحضور الورشة والاستفادة من المعلومات التي قدمتها، والمشاركة بفقراتها المختلفة.

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