22 % تراجع أرباح «الأنصاري للخدمات المالية» النصفية إلى 205 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الأنصاري للخدمات المالية، نتائجها المالية خلال النصف الأول 2024، حيث تراجع الدخل التشغيلي 1.9% نتيجة لتراجعٍ في مبيعات العملات الأجنبية، بسبب حالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العام في المنطقة.

وانخفض صافي الأرباح بعد خصم الضريبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 205 ملايين درهم، متأثراً بضريبة الشركات؛ ونسبة انخفاض 14.2% بعد استبعاد تأثير الضريبة فيما ارتفع إجمالي عدد المعاملات 2.2% على أساس سنوي.

وسجلت مبيعات العملات الأجنبية انخفاضاً في حجم التداول 16% فيما شهدت خدمات نظام حماية الأجور نمواً 23%.

وحققت البطاقات مسبقة الدفع زيادة بلغت 25% على أساس سنوي في حجمها وشهدت القنوات الرقمية زيادة 24% على أساس سنوي في عدد المعاملات، مما يشكل 22% من إجمالي التحويلات الصادرة.

وبلغ عدد فروع الأنصاري للصرافة 259 فرعاً مع نهاية النصف الأول، فيما لا يزال التكامل بين الأنصاري للصرافة في الكويت وشركة عُمان للصرافة مستمراً، وسيتم دمج الشركتين قبل نهاية أغسطس 2024.

ومن المتوقع أن يتم استحواذ مجموعة الأنصاري للخدمات المالية على الشركة في الربع الأخير، وإتمام كل أوجه التكامل بينهما في الربع الأول من عام 2025، كما أنه من المقرر أن يتم إطلاق محفظة الأنصاري الرقمية قبل نهاية العام.

وشهد الدخل التشغيلي للربع الثاني من 2024 زيادة طفيفة بنسبة 0.5% على أساس سنوي، إلى 292 مليون درهم، مما يعكس مساراً إيجابياً في مجال التحويلات المالية.

وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني 8% لتبلغ 136 مليون درهم، حيث يعزى ذلك إلى ارتفاع النفقات التشغيلية المرتبطة بشكل رئيسي بتوسيع شبكة الفروع.

وتراجع صافي الأرباح بعد خصم الضريبة خلال الربع 18.1% ليبلغ 107 ملايين درهم، متأثراً بارتفاع تكاليف التمويل ونفقات الموظفين، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة الشركات.

القدرة على التكيف

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «مرتكزين على الأساس القوي الذي رسخناه في الربع الأول، نواصل تجسيد قدرتنا على التكيف مع السوق وتنفيذ استراتيجياتنا بنجاح.

ويتضح التأثير الإيجابي لنموذج أعمالنا المتنوع وتركيزنا على العملاء من خلال نتائجنا. وسيتواصل التأثير الإيجابي لاستقرار ظروف السوق الموازية وتطبيق زيادة رسوم التحويلات على أدائنا المالي في المستقبل القريب. وتعزز هذه العوامل مجتمعة الموقع الجيد لمجموعتنا لتحقيق نمو مستدام ومواصلة توفير القيمة لمساهمينا».

التأثيرات الجيوسياسية

وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية:

رغم ما شهدناه من انخفاضٍ في مبيعات العملات الأجنبية للشركات بسبب التأثيرات الجيوسياسية.

حققت الأنصاري للخدمات المالية أداءً قوياً في النصف الأول، وشهدت الإيرادات التشغيلية للتحويلات المالية زيادة 6% مقارنة بالنصف الثاني من 2023، مع تراجع طفيف 1% على أساس سنوي، ويعكس ذلك الاتجاه الإيجابي لأعمال التحويلات المالية وإمكانية تقليل اعتماد العملاء على السوق الموازية.

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