2.62 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.62 مليار درهم عبر 949 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 773 مبايعة بقيمة 2.31 مليار درهم، منها 70 مبايعة لأراضٍ، و632 مبايعة لوحدات سكنية و71 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت تيكوم SITE A مبيعات المناطق من حيث القيمة بـ255 مليون درهم عبر صفقة واحدة، تليها منطقة مدينة المطار بقيمة 230 مليون درهم عبر 63 صفقة، وثالثاً منطقة الوصل بـ159 مليون درهم عبر 40 صفقة، ثم منطقة أرجان عبر 31 صفقة بقيمة 134 مليون درهم.

وشهد السوق بيع قطعة أرض تجارية في منطقة تيكوم بقيمة 255 مليون درهم، إلى جانب بيع قطعة أرض أخرى سكنية في منطقة أرجان بقيمة 108 ملايين درهم، كما شهد السوق بيع فيلا في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 22 مليون درهم.

وسجلت الرهون 271 مليون درهم عبر 154 معاملة، منها 41 رهناً لأرض، و98 رهناً لوحدات سكنية، و15 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 22 هبة بقيمة 44 مليون درهم.

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