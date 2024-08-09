49.5 مليون درهم أرباح «أرامكس» في النصف الأول بارتفاع 15 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أرامكس، عن نتائجها المالية عن النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2024، وارتفع صافي الأرباح إلى 49.5 مليون درهم بزيادة 15 % على أساس سنوي، مدفوعةً بالنمو بنسبة 20 % في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وتحسن هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب. وحافظت أرامكس على رصيد نقدي قوي يبلغ 457 مليون درهم.

وقال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: «يسرّنا أن نعلن عن الأداء الجيد لأرامكس خلال النصف الأول من 2024، والذي يدلّ على توجهنا الاستراتيجي وتركيزنا على مواصلة النمو.

وخلال النصف الأول، حقّقنا زيادة جيدة في الإيرادات بنسبة 8 % على أساس سنوي، إلى جانب نمو صافي الأرباح بنسبة 15 % على أساس سنوي على الرغم من بعض التحديات التي شهدها الربع الثاني من العام الجاري». وأضاف: «نفخر بمستوى التفاني والجهود التي بذلها موظفونا، والتي أثمرت عن هذا الأداء القوي والمتميز.

كما نجحنا في توسيع قاعدة عملائنا وتحقيق نمو قوي في أعداد الشحنات عبر كافة قطاعات الأعمال الرئيسية، ما عزز مكانتنا الريادية في أسواقنا الرئيسية.

وحقّق قطاع الشحن الدولي السريع وقطاع الشحن المحلي السريع نمواً كبيراً في أعداد الشحنات مع الحفاظ على معايير قوية في تقديم الخدمات. ورغم تحديات البيئة التشغيلية المعقدة، حافظ قطاع خدمات الشحن على مرونته وسجل نمواً جيداً في أعداد الشحنات خلال النصف الأول من العام الحالي.

أما قطاع الخدمات اللوجستية، فقد نجح في استقطاب عملاء جدد استفادوا من مراكزنا اللوجستية خلال النصف الأول وأسهموا في استبدال مجموعة العملاء الرئيسيين السابقين». وتابع الجده: «نرصد عن كثب مجريات التطورات الإقليمية وتعقيدات أزمة البحر الأحمر.

مع ذلك ورغم التحديات الشاملة في البيئة الاقتصادية العالمية والاضطرابات الإقليمية الأخيرة، ما زلنا نحافظ على موقعنا القوي الذي يؤهلنا لتقديم أداء جيد ومرن خلال النصف الثاني من العام».

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