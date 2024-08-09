1.17 مليار درهم أرباح أدنوك للتوزيع بزيادة 7.7 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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سجلت شركة أدنوك للتوزيع 1.17 مليار درهم أرباحاً عن النصف الأول من العام الجاري بزيادة 7.7 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصلت الإيرادات إلى 17.53 مليار درهم بنمو

8.7 %. وأظهرت نتائج الربع الثاني زيادة في الأرباح، قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15 % على أساس سنوي، لتصل إلى 979 مليون درهم، وزيادة في صافي الأرباح بنسبة 12.9 % لتصل إلى 623 مليون درهم.

وقالت الشركة، إنه مع استثناء تأثير ضريبة الشركات في الدولة، ارتفع صافي الربح بنسبة 24.5 % على أساس سنوي ليصل إلى 687 مليون درهم.

جاء هذا الأداء المالي القوي في الربع الثاني من 2024 نتيجة نمو كميات الوقود المباعة، وتعزيز الحضور الدولي، وارتفاع مساهمة قطاع مبيعات التجزئة لغير الوقود.

وارتفع إجمالي أرباح قطاع مبيعات التجزئة لغير الوقود خلال الربع الثاني من 2024 بنسبة 13.5 % على أساس سنوي ليصل إلى 204 ملايين درهم، مدفوعاً بتوسعة أعمال غسيل السيارات بدعم من المبادرات الجديدة مثل تطوير مراكز غسيل السيارات الآلية، بالإضافة إلى تعزيز عروض متاجر التجزئة وخدمات العناية بالسيارات.

وساهمت زيادة مكاسب المخزون في تعزيز النمو إلى جانب التقدم الكبير الذي أحرزته الشركة في ترشيد التكاليف من خلال تحقيق وفرة بقيمة 37 مليون درهم على أساس مماثل في النفقات التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2024.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: تعكس نتائج الربع الثاني من العام، التي شهدت نمواً قوياً، فعالية استراتيجية الشركة الخمسية، التي تركز على النمو المحلي، وتعزيز الحضور الدولي للشركة، ومواكبة الأعمال للمستقبل، وكذلك تخصيص رأس المال لتطوير قطاعي التجزئة لغير الوقود والتنقل.

وحققت الشركة تدفقات نقدية حرة قوية في الربع الثاني من 2024 بلغت 1.2 مليار درهم، أي ما يعادل سبعة أضعاف الربع الثاني من العام 2023.

وارتفعت التدفقات النقدية في النصف الأول من 2024 بنسبة 46.7 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار درهم.

وجاءت التدفقات النقدية القوية إلى جانب الحفاظ على ميزانية عمومية متينة ممثلة بنسبة الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 0.53 مرة كما في 30 يونيو 2024، ما يعكس القدرة التمويلية العالية للشركة ويؤكد على قدرة الشركة على تحقيق النمو وخلق قيمة للمساهمين في المستقبل.

وتتوقع الشركة توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2024 تبلغ 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار)، على المساهمين في شهر أكتوبر المقبل، وذلك وفقاً لتقدير مجلس الإدارة. وأضافت الشركة 10 محطات خدمة جديدة خلال النصف الأول من العام، محرزة تقدماً كبيراً لتحقيق هدفها، لإضافة 15 إلى 20 محطة خدمة جديدة خلال عام 2024، وبذلك توسع نطاق شبكة محطات الخدمة الإجمالية إلى 847 محطة في الإمارات والسعودية ومصر.

وواصلت الشركة تنفيذ استراتيجيتها لمواكبة أعمالها للمستقبل في النصف الأول من 2024، وأحرزت تقدماً كبيراً في قطاع شحن المركبات الكهربائية، وقامت بمضاعفة عدد نقاط الشحن السريع وفائق السرعة للمركبات الكهربائية مقارنة بنهاية 2023 لتصل إلى أكثر من 100 نقطة شحن، تماشياً مع هدف الشركة الرامي للوصول إلى ما يتراوح بين 150 و200 نقطة شحن بنهاية العام.

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