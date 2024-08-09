فنادق عجمان تعزز جهود الاستدامة

المصدر: عجمان - البيان

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تعمل فنادق عجمان على تعزيز الاستدامة، ودعم الجهود الوطنية الخاصة بالاستدامة، وفي هذا الإطار، أعلن فندق باهي قصر عجمان.

والذي تديره إدارة الضيافة القابضة، عن انضمامه لمبادرة «360 ويف»، والخاصة بإعادة تدوير الأقمشة والبياضات، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة والمسؤولية البيئية وحماية المناخ.

وجرى تسليم مؤسسة «دكتور لينين»، والمتخصصة بإعادة التدوير، ما مجموعه 745 كيلوغراماً من الأقمشة والبياضات والأزياء الرسمية، والتي انتهى عمرها الافتراضي، حيث سيتم معالجتها وإعادة استخدامها، وبالتالي، تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من تلك المواد، وهي جهود تصب في مصلحة البيئة، وترسخ الاستدامة.

ويقول افتخار حمداني المدير العام لفندق باهي قصر عجمان «نعمل ما في وسعنا للحفاظ على البيئة والمناخ، كما أن تسليم الزي الرسمي والبياضات التي انتهى عمرها الافتراضي، دليل واضح على جهودنا المستمرة لتعزيز الاستدامة. وأود التنويه بأن المبادرة تسهم بتقليل بصمتنا البيئية، وتعزز إعادة التدوير الفعالة، إضافة إلى تقليل النفايات. ومن جانبنا، فإننا نتطلع إلى شراكة مثمرة وطويلة الأمد مع المؤسسة».

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