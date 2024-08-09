«داماك كابيتال» تستثمر 50 مليون دولار في «أنثروبيك» الأمريكية للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «داماك كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة داماك، عن تحقيقها عوائد استثمارية مرتفعة من خلال استثماراتها في شركتي «سبيس إكس» وسترايب العالميتين.

وأعلنت «داماك كابيتال» مؤخراً عن استثمارات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تضمنت استثمارات بقيمة 50 مليون دولار في الشركة الأمريكية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أنثروبيك، لتكون أحد أبرز المستثمرين الرئيسيين الذين اشتروا من بورصة العملات المشفرة «إف تي إكس».

إلى جانب ذلك، استثمرت داماك في شركتي «xAI» الأمريكية الناشئة التي أسسها إيلون ماسك، وشركة ميسترال المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتي تتخذ من فرنسا مقراً لها، وتعد واحدة من أفضل النظم والبرامج الأوروبية «مفتوحة المصدر». وقال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة داماك:

تشكل هذه الاستثمارات الاستراتيجية خطوة كبيرة في مسيرة داماك كابيتال، وتتماشى مع خططنا الرامية إلى توسيع قاعدة الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، اللذين يشهدان نمواً كبيراً على الصعيد العالمي. إن الاستثمار في «سبيس إكس» و«سترايب» يعزز من تنويع محفظتنا الاستثمارية، ويجسد تطلعاتنا نحو إحداث تغييرات كبيرة على الخارطة العالمية.

ويتماشى استثمار داماك كابيتال في سبيس إكس مع استراتيجيتها الهادفة إلى دعم المشاريع الرائدة التي تحدث ثورة حقيقية في مختلف الصناعات والقطاعات. ومن خلال مشاريع مبتكرة مثل «ستارشيب» و«ستارلينك»، تهدف سبيس إكس إلى جعل الوصول إلى الفضاء أكثر واقعية وعملانية، وتوفير تغطية عالمية لشبكة الإنترنت من الفضاء، مما يسهم بشكلٍ مباشر في التقدم التكنولوجي والتنمية الاقتصادية على مستوى العالم.

وبدأت داماك اهتمامها في مجال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والفضاء منذ جائحة كوفيد 19، وتأتي هذه الخطوة لتعزز من مكانتها في قطاع الاستثمار العالمي من خلال التكنولوجيا والابتكار، اللذين يشهدان نمواً غير مسبوق. ومن خلال استثمار داماك كابيتال في شركة سترايب، فإنها تدعم تطور حلول «التكنولوجية المالية»، كما تعزز من فرص نمو التجارة الإلكترونية.

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