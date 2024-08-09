403 ملايين درهم سيولة «أغذية» للاستحواذات الجديدة

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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قال مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية في مجموعة «أغذية» لـ«البيان»، إن المجموعة لديها سيولة نقدية تبلغ 403 ملايين درهم يمكن استخدامها لتمويل عمليات الاندماج والاستحواذ الجديدة، لافتا إلى وجود فريق متخصص بالكامل في عمليات الاندماج والاستحواذ لدى المجموعة، يركز على البحث عن فرص النمو في أنحاء المنطقة.

حيث تظل أولوية «أغذية» دائماً هي خلق القيمة للمساهمين مع خدمة المجتمعات التي تعمل فيها. وأوضح أن التركيز في عمليات الاندماج والاستحواذ، سيكون على الأسواق ذات القواعد السكانية الكبيرة واتجاهات الاستهلاك المتزايدة، مشيراً إلى أن السعودية تعتبر سوقاً مثيراً للاهتمام لمجموعة أغذية.

حيث تمثل ما يقرب من نصف السكان والناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، ولذا تعمل المجموعة في هذا السوق بالفعل، عبر 3 قطاعات هي، (الوجبات الخفيفة، البروتين، والمياه)، ويبدو من المنطقي تجارياً توسيع نطاق عمل المجموعة في السعودية وزيادة قدرتها على التوزيع.

التوسع

افتتحت «أغذية» مصنعًا جديدًا لتصنيع البروتين في جدة، باستثمارات 90 مليون درهم، ما يعزز مكانتها كمورد محلي للبروتين في السعودية، بحسب مبارك المنصوري.

وأكد، أن خريطة الطريق الرقمية التي مدتها 5 سنوات تهدف إلى تحويل مجموعة «أغذية» من مؤسسة قائمة على المنتجات إلى مؤسسة تعتمد على البيانات وتركز على المستهلك، مؤكداً أن خطة المجموعة للتحول الرقمي حققت نمواً بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، وبلغت المبيعات الرقمية في النصف الأول 91 مليون درهم، ما يمثل 3.8% من إجمالي الإيرادات، باستثناء المعاملات لمرة واحدة.

تغيرات التسعير

وحول نمو صافي الإيرادات للمجموعة 14.7% على أساس سنوي، إلى 2.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024، قال مبارك المنصوري: «إن 11.2% من نمو صافي الإيرادات تحقق من زيادة في الحجم و3.5% ناتجاً عن التغيرات في التسعير.

وباستثناء مبيعات القمح الاستثنائية بقيمة 120 مليون درهم في قطاع الأعمال الزراعية في الربع الأول من 2024، بلغ صافي نمو الإيرادات السنوي 9.3%، كما حققت المجموعة نمواً في الإيرادات بنسبة 5.7% خلال الربع الثاني، وهو فترة عادة ما تكون أبطأ من حيث الأعمال، حيث تحقق هذا النمو بفضل زيادة قدرها 4% في الحجم و1.6% في الأسعار».

مساهمة الابتكار

وأعلن الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية في «أغذية» أن نسبة مساهمة الابتكارات في نمو إيرادات المجموعة بلغت 45% خلال النصف الأول من العام، حيث أطلقت «أغذية» عبوات القهوة سريعة التحضير وحبوب الإسبريسو في قطاع الوجبات الخفيفة، ووسّعت محفظتها لتشمل الفشار بنكهات متنوعة، والمقرمشات، والفول السوداني المغطى، وألواح البروتين، وألواح المكسرات، كما أطلقت مجموعة من التمور العضوية.

إضافة إلى تقديم منتجات جديدة في قطاع البروتين والأغذية المجمدة في الأردن، بما في ذلك برغر اللحم والدجاج عالي الجودة، منوهاً إلى إطلاق مجموعة جديدة من الأصناف المبتكرة أيضاً ضمن فئة البطاطس المجمدة في الإمارات، بجانب منتجين جديدين من الدقيق وخليطات Agrivita للألبان لتحسين تغذية الحيوانات في الإمارات، ضمن قطاع الأعمال الزراعية.

سوق استراتيجي

وفيما يخص نتائج الأعمال الدولية لمجموعة «أغذية»، أفاد مبارك المنصوري، بأن إيرادات المجموعة في مصر نمت 20.3% على أساس سنوي بالدرهم، في النصف الأول من 2024، رغم التأثير السلبي الناتج عن انخفاض قيمة الجنيه، مشيراً إلى أن إيرادات الصادرات من مصر وصلت إلى 50.7 مليون درهم، بزيادة قدرها 53.6% على أساس سنوي.

حيث كان النمو الأساسي لأعمال المجموعة في العملة المحلية عبر أصولها في مصر لا يزال قوياً. وأكد أن مصر تظل سوقاً استراتيجياً مهماً، بفضل التركيبة الاجتماعية والديموغرافية المواتية وارتفاع الطلب على منتجات البروتين والقهوة والوجبات الخفيفة.

إضافة إلى كونها مركز تصنيع فعالاً من حيث التكلفة للأسواق الإقليمية والدولية الرئيسية، منوهاً بأن إنشاء مركز تصدير في مصر يعتبر خطوة مهمة للتحوط ضد تقلبات العملة، مع وجود فرصة قوية للتوسع في أسواق جديدة مثل دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا، التي تتمتع بالعديد من الاتفاقيات التجارية الداعمة.

البيع بالتجزئة

ولفت مبارك المنصوري إلى أن مصنع «نبيل» في الأردن، التابع لمجموعة «أغذية»، يركز بنسبة 50% على السوق المحلي و50% على التصدير إلى دول مجلس التعاون، ويخدم قنوات البيع بالتجزئة، خدمات الأغذية، ومطاعم الخدمة السريعة في الأردن وأسواق دول المجلس، لافتاً إلى أن المجموعة تمتلك مخبز الفيصل وأعمال مياه في الكويت، إضافةً إلى أعمال المياه في السعودية التي أصبحت مربحة في العام الماضي.

وذكر أنه في قطاع المياه والأغذية، ارتفعت إيرادات الأعمال الدولية بنسبة 3.5% على أساس سنوي في النصف الأول من 2024، مع أداء قوي في عمان (+10.6%) والكويت (+7.6%)، وفي قطاعات البروتين والأغذية المجمدة، تأثرت الأعمال في الأردن بالتحديات السوقية، لكن «نبيل» حققت 2.2% نمواً في الإيرادات على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، مدفوعاً بالحجم بفضل الابتكار وإدخال منتجات جديدة.

أجندة الاستدامة

وشدد المنصوري على أن «أغذية» تواصل التقدم في أجندة الاستدامة الخاصة بها، حيث نجحت خلال النصف الأول من عام 2024 في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 7.6% على أساس سنوي، كما بدأت تجارب متنوعة لدراسة إمكانية إدراج الشاحنات الكهربائية والمركبات الأخرى لتقليل الانبعاثات عبر نطاق أوسع من عملياتها التشغيلية، لافتاً إلى أنه في الربع الثاني من 2024، تم تشغيل محطة الطاقة الشمسية ALPIN في تركيا، التي تتألف من 1088 لوحاً شمسياً بسعة إجمالية تبلغ 850.45 كيلوواط في الساعة.

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