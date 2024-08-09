اتفاقية تعاون بين الفجيرة ومصر في مجال البترول

المصدر: العلمين الجديدة (مصر) - وام

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وقعت إمارة الفجيرة والحكومة المصرية اتفاقية تعاون بصيغة مذكرة تفاهم بمجال البترول بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر.

وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة للاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية وتطبيقها بميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط. وقع مذكرة التفاهم محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون النقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية.

وأكد محمد الضنحاني أن المذكرة تأتي في إطار التعاون المثمر بين الإمارات ومصر بتوجيهات القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين، وأشار إلى إن المذكرة جاءت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لتقديم أفضل الإمكانات والتجارب التي وصلت إليها الفجيرة في مجال التجارة البترولية.

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