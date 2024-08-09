195 ألف شركة بالمناطق الحرة في الإمارات بنهاية يوليو

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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ارتفع عدد تراخيص الشركات المسجلة بالمناطق الحرة في الإمارات إلى نحو 195000 ترخيص تشكل 21.4 % من إجمالي تراخيص الشركات المسجلة بالدولة حتى نهاية يوليو الماضي.

وتتصدر المناطق الحرة في دبي الطلب على تراخيص الشركات بالمناطق الاستثمارية، حيث اختصت وفق مؤشرات السجل الاقتصادي بالحصة الأكبر منها بما يتجاوز 55 % وبإجمالي وصل 107400 ترخيص في يوليو الماضي مستقطبة حوالي 12100 ترخيص جديد خلال الأشهر السبعة الأولى العام الجاري.

دبي للسيليكون

وتوزعت التراخيص بين 15 منطقة حرة بالإمارة تضم كلاً من واحة دبي للسيليكون ومركز دبي للسع المتعددة ومدينة «ميدان» ومنطقة دبي الجنوب والمنطقة الحرة في جبل علي وسلطة دبي للتطوير وكلاً من مركزي دبي المالي العالمي ودبي التجاري العالمي، إلى جانب المنطقة الحرة لمطار دبي إلى جانب مدينة الخدمات الإنسانية وكومير سيتي وكوماز ومدينة دبي الطبية ودبي للأقمشة ومجمع الذهب والألماس.

وسجلت رأس الخيمة المرتبة الثانية من حيث عدد التراخيص عبر مناطقها الحرة بحوالي 39792 ترخيص، بينما سجلت الشارقة إجمالي بلغ 37164 ترخيص تجاري عبر 4 مناطق حرة.

وبلغ عدد التراخيص المسجلة بالمناطق الحرة في إمارة أبوظبي حوالي 9816 ترخيص شركة، وذلك في 5 مناطق يتقدمها سوق أبوظبي العالمي بالحصة الأكبر من الشركات ثم منطقة خليفة الصناعية «كيزاد» إلى جانب كل من «مصدر» والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي والمنطقة الإعلامية، وتوزع حوالي 770 ترخيصاً آخر بين المناطق الاستثمارية في كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين.

البيانات الزمنية

وتظهر البيانات الزمنية للتراخيص بأن تراخيص الشركات ومناطق الأعمال الحرة والاستثمارية في الإمارات بشكل عام نمت بحوالي 34 % مقارنة بإجمالي بلغ 146000 ترخيص في يوليو من العام الماضي.

بينما ارتفعت بنحو 12 % خلال الأشهر السبعة المنقضية من العام الجاري مقارنة بالعدد المسجل بحوالي 172300 ترخيص نهاية 2023 مواصلة جاذبيتها وجهة مثالية لتأسيس المشاريع واستقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الثروات الصغيرة والمبتكرين وفروع الشركات الأجنبية في العديد من القطاعات المتطورة حيث نمت بأكثر من الضعف على مدار السنوات الأخيرة مقارنة برصيد وصل قرابة 90000 ترخيص بنفس الفترة من عام 2021 مع بداية فترة التعافي من جائحة كورونا.

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