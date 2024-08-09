610 ملايين درهم إيرادات رأس الخيمة العقارية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، الشركة الرائدة في تطوير العقارات في رأس الخيمة، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024، والتي شهدت تسجيل إيرادات بلغت 610 ملايين درهم، بزيادة 19 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء هذا النمو، نتيجة الطلب المتزايد على محفظة الشركة المتنوعة من المشروعات السكنية والتجارية ومشاريع الضيافة، خاصة مشاريع ميناء العرب الرائدة.

تلبية المتطلبات

كما حققت الشركة أرباحاً قبل الضريبة بلغت 98 مليون درهم، بزيادة قدرها 11 %، ما يعكس استثمارات الشركة المستمرة في خطط التطوير، لتلبية متطلبات السوق المتزايدة.

وقال عبد العزيز عبد الله الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، إن تحقيق نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام، يعكس التزام فريق الشركة، ومرونة نموذج أعمالها في مواجهة التحديات، ومدعوماً كذلك بمعدلات نمو قطاع العقارات في رأس الخيمة، والإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

وأضاف أن زيادة حصة حكومة رأس الخيمة في الشركة إلى 34 %، تعكس ثقتها الراسخة في القدرة على قيادة القطاع، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

نمو مستدام

وقال سامح مهتدي الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، إن الاهتمام العالمي المتزايد بمشاريع الشركة، إلى جانب الأداء المتميز لأصولها الفندقية، ساهم في تعزيز مكانتها الرائدة في السوق.

مؤكداً ثقته بأن الشركة ستحقق نمواً مستداماً في الإيرادات، مع المشروعات الجديدة الواعدة، وجاهزيتها لاستغلال الفرص المستقبلية. وأكد أن الدعم المتزايد من حكومة رأس الخيمة، ونهج الشركة الاستباقي في التطوير عناصر أساسية، تدفع هذا النمو المستمر، وتبقي نظرة الشركة المستقبلية إيجابية.

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