238 مليون درهم أرباح برجيل القابضة بزيادة 5.9 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت برجيل القابضة نمواً نسبته 10.4 % في إيراداتها، لتصل إلى 2.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع معدلات إقبال المرضى على منشآتها (+6.2 على أساس سنوي)، مصحوباً بتحسّن العائدات المتأتية منهم، واتساع نطاق الإجراءات الطبية المعقدة التي تقدمها المجموعة.

وارتفعت الأرباح التي حققتها المجموعة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، باستثناء البنود غير المتكررة بنسبة 2.2 %، لتصل إلى 477 مليون درهم. وارتفع صافي أرباح المجموعة باستثناء البنود غير المتكررة والضرائب بنسبة

5.9 %، أي ما يعادل 238 مليون درهم، وذلك على خلفية نمو الإيرادات، وانخفاض تكاليف التمويل والاستهلاك. ولا يزال قطاع المستشفيات المسهم الرئيس في إيرادات المجموعة، إذ ساهم بنسبة 88 % من إجمالي إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2024، على غرار الفترات السابقة.

ارتفعت معدلات إشغال الأسرّة لدى المجموعة بنسبة 64 % خلال النصف الأول من عام 2024، ما يعكس إمكانية إجراء المزيد من التوسع في البنية التحتية الحالية. وارتفعت الأرباح التي حققتها المراكز الطبية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، بنسبة

12.9 %، لتصل إلى 66 مليون درهم، وذلك باستثناء مراكز فيزيوثيرابيا. وحقّقت مدينة برجيل الطبية زيادةً نسبتها 20.8 % في الإيرادات، بما يعادل 574 مليون درهم، كما حققت زيادةً ملحوظة، نسبتها 41.2 % في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، أي ما يعادل 93 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2024.

حققت مدينة برجيل الطبية، زيادة بنسبة 26.5 % في عدد المرضى، ما يدل على الطلب الكبير على خبرة برجيل في قطاع التخصصات الفائقة. أما نسبة إشغال الأسرّة، فقد وصلت إلى 57 % خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 13 نقطة مئوية، مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

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