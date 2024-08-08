401.5 مليون درهم أرباح «دبي للاستثمار» بالنصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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سجلت شركة دبي للاستثمار صافي ربح بقيمة 401.47 مليون درهم بالنصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 550.56 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة نحو 2.03 مليار درهم في النصف الأول مقابل 2.031 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2023.

وحققت الشركة صافي أرباح في الربع الثاني للعام الجاري بنحو 289.1 مليون درهم مقارنة بـ236.53 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بنسبة ارتفاع 22%.

وسجل إجمالي إيرادات الربع الثاني للعام الجاري 1.24 مليار درهم في مقابل إيرادات بقيمة 1.012 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2023، أي بنسبة ارتفاع 22%.

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