تباين أداء المؤشرات الخليجية.. ومكاسب أسهم الإمارات تتجاوز 11 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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عززت أسهم الإمارات مكاسبها في تداولات الخميس، لتربح الأسواق أكثر من 11 مليار درهم، مدعومة بالنتائج القوية للشركات والبنوك عن النصف الأول 2024.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.499 تريليونات درهم بنهاية جلسة الأربعاء إلى 3.510 تريليونات درهم بنهاية جلسة الخميس، موزعة بواقع 2.799 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و710.8 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقر مؤشر سوق دبي المالي عند 4195.94 نقطة، متراجعاً هامشيا بـ0.04%، إذ واصل السوق مكاسبه بأرباح ناهزت ملياري درهم، ليرتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 708.75 مليارات درهم في نهاية جلسة الأربعاء إلى 710.8 مليارات درهم بنهاية جلسة الخميس.

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.82% إلى مستوى 9255.14 نقطة، ليربح السوق نحو 9 مليارات درهم في جلسة الخميس.

وتباين أداء المؤشرات الخليجية، حيث ارتفع مؤشر الكويت 0.11% ومسقط 0.02%، فيما تراجع مؤشر البحرين 1.06%، وتاسي السعودي 0.53% وقطر 0.24%.

أسهم دبي

وقفز سهم «دبي للمرطبات» بالحد الأقصى عند 20.7 درهماً، ليقود ارتفاعات 16 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بأكثر من 152.8 مليون درهم ليغلق عند 8.24 دراهم مرتفعاً 1.1% بعد إعلان نتائجه القوية عن النصف الأول 2024، تلاه «الخليج للملاحة» بـ62.8 مليون درهم مغلقاً عند 5.97 دراهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 58.97 مليون درهم ليقفل عند 19.45 درهماً.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم بي أتش أم كابيتال 10.8%، وديبا 4.7%، وأجيليتي للمخازن 4%، وأملاك للتمويل 3.2%، والمشرق 2.34%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 29.5 مليون درهم بجلسة الخميس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 160.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 130.7 مليون درهم.

أسهم أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 202.7 مليون درهم، تلاه «إي آند» جاذباً 133.8 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 122.4 مليون درهم مرتفعاً 0.22% ليغلق عند 4.58 دراهم.

وتدعم أداء سوق أبوظبي خلال جلسة الخميس، بارتفاع أسهم بنك الشارقة 9.4%، والفجيرة لصناعات البناء 8.9%، وكيو القابضة 3.95%، وأبوظبي اﻷول 3.5%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.74 مليار درهم، موزعة بواقع 1.27 مليار درهم في سوق أبوظبي، و474.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 433.6 مليون سهم عبر تنفيذ 33.5 ألف صفقة.

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