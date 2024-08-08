ثاني الزيودي رئيساً لمجلس إدارة «روريكس القابضة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الشركة العالمية القابضة، تعيين معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، في منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ «روريكس القابضة»، تأسست حديثاً لتسهيل التجارة وإحداث تغييرات في مجالات الخدمات المالية والتمويل التجاري والاستشارات وتبادل السلع وقطاعات التأمين التجاري.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «يسرني أن أتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة «روريكس القابضة» للمضي قدماً في استراتيجيتنا الرامية إلى تسريع وزيادة حجم التجارة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ونسج شراكات اقتصادية بناءة لدفع عجلة النمو المستدام في مختلف القطاعات. ونحن واثقون من إمكانات «روريكس القابضة» ودورها الفاعل في رسم ملامح مستقبل التجارة الدولية، وتعزيز الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة في الاقتصاد العالمي، ودعم رؤية الدولة للتقدم الاقتصادي الشامل».

من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «سعداء للغاية بقيادة معالي الدكتور ثاني الزيودي الاستثنائية لشركة «روريكس القابضة» التي انطلقت لتوها في مسيرتها لتمكين شركات الأعمال بمختلف أحجامها من تحقيق التطور والازدهار في الأسواق الدولية، حيث ستعمل الشركة، من خلال استراتيجية «اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة» في دولة الإمارات، للاستفادة من أحدث التقنيات والحلول التجارية الشاملة لتسهيل التجارة السلسة عبر الحدود».

ويشكل تعيين معالي الزيودي علامة فارقة في مسيرة الشركة نظراً لما يتمتع به معاليه من خبرات غنية وواسعة، وإسهاماته البارزة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجسد تعيين الزيودي رئيساً لمجلس إدارة «روريكس القابضة» التزام الشركة الثابت بتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات لتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية للشركات المحلية والإقليمية والدولية.

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