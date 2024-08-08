851 مليون درهم أرباح الاتحاد للطيران في النصف الأول بنمو 48%

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الاتحاد للطيران عن نتائج النصف الأول لعام 2024، حيث سجلت صافي أرباح بعد الضريبة قدره 851 مليون درهم (232 مليون دولار)، الذي يعد تحسناً كبيراً عن النصف الأول لعام 2023 مع 575 مليون درهم (157 مليون دولار)، ويشير إلى استمرار النمو مع تعزيز الكفاءة في الشركة المتوسعة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 21% لتصل إلى 11.7 مليار درهم (3.2 مليارات دولار)، من 9.6 مليارات درهم (2.6 مليون دولار) في النصف الأول للعام 2023 كنتيجة أساسية لعائدات المسافرين التي شهدت زيادة بنسبة 24% عن نتائج العام الماضي، ما يعكس زيادة في الطلب نتيجة توسعة شبكة الوجهات وزيادات عدد الرحلات، ما يعزز الربط بشكل مستمر.

وتم تسجيل زيادة ملحوظة بنسبة 10% في عائدات الشحن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع الطلب وزيادة قدرة الشحن في أسطول الطائرات بشكل رئيسي.

ونقلت الاتحاد للطيران 8.7 ملايين خلال النصف الأول، بزيادة بلغت نسبتها 38% عن العام الماضي، أكثر بنحو 3 مرات عن متوسط معدل النمو الذي أعلنته أياتا والبالغ 13% لشركات الطيران في الشرق الأوسط للفترة نفسها. وبلغ متوسط عامل حمولة الركاب 85 % في النصف الأول للعام 2024، وظلت هذه النسبة ثابتة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وتواصل الناقلة تحسين كفاءتها التشغيلية مع خفض كلفة الوحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وخفض تكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر وتكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر من دون الوقود بنسبة 5% و8% على التوالي. وفي الوقت نفسه، تحسنت نتائج تجربة المسافرين الكلية، مع تعزيز رضا المتعاملين منذ انطلاق العمليات في المطار الجديد.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «مع محدودية عمليات تسليم الطائرات في جميع أنحاء العالم، تمكنا من إضافة 16 طائرة إلى أسطول طائراتنا ليصبح العدد 92 طائرة من بينها ثلاث من طراز A321Neo. كما أننا سنبدأ بتشغيل ست طائرات أخرى هذا العام، تحمل محركات من طراز CFM LEAP 1A. وخلال الأشهر الـ 18 المقبلة، من المتوقع أن نزيد 20 طائرة من الجيل الجديد إلى أسطولنا، وهي تقلل من الانبعاثات وتعمل بكفاءة بنسبة 20% من الطرازات السابقة. 2023. وأود أن أعرب عن خالص امتناني لموظفينا، الذين كان عملهم الجاد وتفانيهم في الجو وعلى الأرض، والعمل معاً لتحقيق هدف، عاملاً أساسياً في تحقيق هذه النتائج».

وقال محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران: «يبقى التزامنا بخدمة العملاء ثابتاً بينما نستعد لتعزيز شبكة وجهاتنا بشكل أكبر وإثراء خدماتنا لربط المزيد من الأفراد بأبوظبي ومن خلالها. وبلغ عدد مسافري الاتحاد للطيران 8.7 ملايين مسافر في النصف الأول من العام، أي أكثر من 63% من إجمالي 13.7 مليون مسافر في مطار زايد الدولي من يناير إلى يونيو 2024. ويمثل هذا الإجمالي زيادة بنسبة 33.5% في أعداد المسافرين عبر المطار مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، مما يسلط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه شركة الطيران في تعزيز السياحة والتجارة في أبوظبي».

ولجأت الاتحاد إلى استخدام شبكتها بالطريقة الأفضل من تعزيز رحلاتها وزيادة ترددها إلى الوجهات الرئيسية، لتنتقل من 70 إلى 81 وجهة، حيث أطلقت رحلات جديدة إلى بالي، تريفاندروم، كوزيكود، بوسطن، جايبور والقصيم وأعادت رحلاتها الموسمية إلى نيس، أنطاليا، ميكونوس، سانتوريني ومالقة.

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