263 مليون درهم أرباح «دانة غاز» في النصف الأول

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت شركة دانة عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2024، وبلغت إيرادات الشركة 696 مليون درهم (190 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 814 مليون درهم (222 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2023، مما أدى إلى انخفاض صافي أرباح الشركة ليصل إلى 263 مليون درهم (72 مليون دولار)، ويعزى ذلك بصورة أساسية إلى انخفاض أسعار البيع المحققة في إقليم كردستان العراق، وانخفاض معدل الإنتاج في مصر.

وارتفع صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 3% ليصل إلى 124 مليون درهم (34 مليون دولار) مقارنة بـ 121 مليون درهم (33 مليون دولار) في الربع الثاني من عام 2023. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بتحسن هامش الأرباح الإجمالية، مما ساعد على تعويض تأثير انخفاض الإيرادات بنسبة 7% من 367 مليون درهم (100 مليون دولار) إلى 340 مليون درهم (93 مليون دولار) بفعل انخفاض أسعار البيع المحققة.

وقال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «شهدنا تحسناً كبيراً في تحصيل مستحقاتنا في إقليم كردستان العراق بفضل اعتماد آلية جديدة للتحصيل مع الحكومة المحلية، حيث تلقينا دفعات منتظمة منذ نوفمبر 2023 وانخفضت بذلك مستحقاتنا السابقة بشكل ملحوظ. وأدت زيادة معدلات الإنتاج في إقليم كردستان العراق لتلبية الطلب المتزايد من محطات الطاقة المحلية إلى تعزيز أدائنا التشغيلي. وجاء هذا الأداء في ظل ارتفاع أسعار النفط مما مكننا من تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من العام، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار بيع المكثفات وانخفاض معدل الإنتاج في مصر.

نحن متفائلون بشأن الفترة المتبقية من عام 2024. ونتطلع إلى استئناف توزيعاتنا النقدية في أقرب وقت ممكن بما يؤكد التزامنا تجاه مساهمينا».

العمليات التشغيلية والإنتاج

وصل معدل الإنتاج الإجمالي للمجموعة في النصف الأول من عام 2024 إلى 55.250 برميل نفط مكافئ يومياً منخفضاً بنسبة 7% مقارنة بـ 59.800 برميل نفط مكافئ يومياً خلال النصف الأول من عام 2023. وارتفع معدل الإنتاج في إقليم كردستان العراق بنسبة 3% ليصل إلى 37.600 برميل نفط مكافئ يومياً، وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع كميات الغاز الموردة إلى محطات الطاقة المحلية استجابة للطلب المتزايد، وبذلك يتواصل الزخم الذي حققته الشركة في العام الماضي عندما وصل إنتاج الغاز اليومي إلى مستويات قياسية بمقدار 520 مليون قدم مكعب.

وانخفض معدل الإنتاج في مصر بنسبة 25% ليصل إلى 17.650 برميل نفط مكافئ يومياً في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 23.400 برميل نفط مكافئ يومياً خلال النصف الأول من عام 2023، ويعزى ذلك إلى التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول. ومن ناحية أخرى، تهدف الجهود المستمرة لدمج مناطق امتيازات الشركة إلى تحقيق تدفقات إنتاج جديدة بما يعزز قدرة الشركة وكفاءتها التشغيلية في البلاد.

السيولة

بلغت السيولة النقدية لدى الشركة بحلول 30 يونيو 513 مليون درهم (140 مليون دولار)، ويشمل ذلك 403 ملايين درهم (110 ملايين دولار) محتفظ بها لدى شركة بيرل بتروليوم.

وحصلت الشركة ما مجموعه 557 مليون درهم (152 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام، حيث بلغت الدفعات المستلمة 480 مليون درهم (131 مليون دولار) في إقليم كردستان العراق و77 مليون درهم (21 مليون دولار) في مصر. وقد استلمت دانة غاز توزيعات نقدية بقيمة 154 مليون درهم (42 مليون دولار) من شركة بيرل بتروليوم خلال هذه الفترة.

وبحلول نهاية النصف الأول، انخفضت مستحقات الشركة في إقليم كردستان العراق إلى 297 مليون درهم (81 مليون دولار)، بينما بلغت مستحقات الشركة في مصر 220 مليون درهم (60 مليون دولار).

وشهدت الميزانية العامة للشركة نمواً ملحوظاً نتيجة للإجراءات الاستباقية التي خفضت ديون الشركة بمقدار 95 مليون درهم (26 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2024.

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