146 مليون درهم أرباح «سبينس» في النصف الأول وتوزيع 2.85 فلساً للسهم

المصدر: دبي - البيان

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كشفت سبينس عن تحقيق إيرادات قياسية للنصف الأول من العام بلغت 1.6 مليار درهم بزيادة قدرها 9.9% على أساس سنوي، كما ارتفعت أرباحها لهذه الفترة أيضاً بنسبة 15.2% لتصل إلى 146 مليون درهم رغم تأثير ضريبة الشركات التي دخلت حيز التنفيذ أخيراً في دولة الإمارات والنفقات غير المتكررة المرتبطة بالطرح العام الأولي للشركة. وستدفع سبينس أول توزيعات أرباح مرحلية بعد الطرح العام الأولي بقيمة 102.6 مليون درهم، أي ما يعادل 2.85 فلساً للسهم الواحد و70% من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك في أغسطس 2024.

وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: «نعلن عن توزيع أول أرباح مرحلية نقدية بعد الطرح العام الأولي، ما يؤكد التزامنا بتحقيق القيمة لمساهمينا».

وأضاف كومار: «اجتزنا خلال النصف الأول من هذا العام خطوات مهمة في تنفيذ استراتيجيتنا، إذ نجحنا في التوسع من خلال افتتاح أربعة متاجر جديدة بما في ذلك نموذج صالة الطعام المستقلة «المطبخ من سبينس». كما افتتحنا أول متجر لنا في المملكة العربية السعودية، ويعتبر السوق السعودي سوقاً واعداً ذا إمكانات هائلة للنمو. وقد شهد متجرنا في مجمع «لا سترادا يارد» في الرياض استجابة استثنائية من العملاء، ما يؤكد الطلب القوي على منتجاتنا ويعزز توقعاتنا الإيجابية بشأن نمو أعمال الشركة في المملكة».

وارتفعت إيرادات سبينس بنسبة 9.9% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وجاء ذلك مدفوعاً بنمو المبيعات على أساس المثل بالمثل بنسبة 9.8%، بالإضافة إلى افتتاح أربعة متاجر جديدة خلال النصف الأول من عام 2024 في الخوانيج (دبي)، وشوبا (دبي)، و «المطبخ من سبينس» في دبي مول، وأول متجر لسبينس في الرياض بالمملكة العربية السعودية، عدا عن المتجر الجديد الذي تم افتتاحه سابقاً في داماك فينتورا مول (دبي) خلال النصف الثاني من عام 2023.

ارتفع الربح الإجمالي للشركة بنسبة 12.3% على أساس سنوي ليصل إلى 659 مليون درهم في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024. وحققت الشركة هوامش ربح إجمالية قوية بنسبة 41.3% بتحسن قدره 90 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق. ويعزى تحسن هذه الهوامش بشكل رئيسي إلى كفاءة عمليات التوريد وسلاسل الإمداد للمجموعة، ومنتجاتها الممتازة الجديدة، واستراتيجية التركيز على منتجات سبينس.

بلغ إجمالي الأرباح المعدلة للشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 304 ملايين درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 9.4% على أساس سنوي، وبهامش أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 19%، وذلك على الرغم من تكاليف الاكتتاب العام الأولي غير المتكررة ونفقات افتتاح المتجر الأول للشركة في المملكة العربية السعودية. وارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 27.1% على أساس سنوي لتصل إلى 163 مليون درهم، بينما زادت أرباح الفترة بنسبة 15.2% على أساس سنوي لتصل إلى 146 مليون درهم على الرغم من فرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات بنسبة 9%. وبلغ هامش الربح الصافي للشركة 9.2%، أي بتحسن قدره 50 نقطة أساس عن العام السابق.

وارتفعت مبيعات سبينس عبر القنوات الإلكترونية بنسبة 21.7% على أساس سنوي لتتجاوز قيمتها 217 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024. شكلت مبيعات التجارة الإلكترونية 13.6% من الإيرادات، ولا تزال سبينس ملتزمة بتطوير عروض التجزئة الرقمية من خلال التحديث الأخير لتطبيقها ليشمل خيار خدمة التوصيل الفوري «سبينس سويفت»، إذ نجحت في توفير خدمة توصيل مدتها 60 دقيقة في أربعة مواقع رئيسية مع مواصلة في طرح الخدمة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

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