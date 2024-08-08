14.4 مليار درهم إيرادات «إعمار العقارية» في النصف الأول بنمو 17%

المصدر: وام

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أعلنت شركة "إعمار العقارية"، اليوم، تسجيل 14.4 مليار درهم إجمالي إيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري، و7.8 مليار درهم أرباحا صافية، قبل احتساب الضرائب، محققة نموا بنسبة 17%، و33% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان حول نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، وأظهرت أداء ثابتا وقويا وكفاءة تشغيلية عالية في جميع القطاعات، أن هذا الأداء جاء مدفوعا بالثقة المتزايدة للمستثمرين، والطلب القوي، الذي تشهده سوق العقارات بدبي، بالإضافة إلى الكفاءة العالية في تنفيذ المشروعات والنمو المستمر في قطاعي السياحة ومبيعات التجزئة.

وأدت استراتيجية "إعمار" الهادفة إلى تحسين هامش الربح، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى تحقيق نمو بنسبة 24% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، حيث وصلت الأرباح إلى 8 مليارات درهم في النصف الأول.

وتجاوزت المبيعات العقارية لإعمار في الربع الثاني من 2024، مبيعات الربع الأول من نفس العام، ما أدى إلى تحقيق مبيعات عقارية قياسية للمجموعة بلغت 31.5 مليار درهم خلال النصف الأول، بزيادة قدرها 56% مقارنة بالنصف الأول من 2023.

وساهم الزخم القوي في المبيعات العقارية، في زيادة حجم الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة من المشروعات قيد الإنجاز، التي وصلت إلى 90.1 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها 43% عن يونيو 2023.

وتمثل هذه المبيعات العقارية المتراكمة إيرادات مستقبلية ستحتسب على مدار 4 إلى 5 سنوات قادمة، ما يشير إلى الربحية المستدامة للمجموعة.

وقال محمد العبار مؤسس شركة "إعمار العقارية": حققت إعمار نتائج قوية خلال النصف الأول، كما حققت استثماراتنا الاستراتيجية في المواقع الرئيسية والأصول الكبرى عوائد تفوق التوقعات، واثقون من استراتيجياتنا وخطط تنفيذها لنساهم في المشهد الاقتصادي لدبي وفي ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة.

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