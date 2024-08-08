2.58 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 2.58 مليار درهم عبر 971 صفقة.

وتم تسجيل 798 مبايعة بقيمة 2.06 مليار درهم منها 75 مبايعة لأراضٍ و588 مبايعة لوحدات سكنية و135 مبايعة لمبانٍ. وتصدرت مدينة المطار مبيعات المناطق من حيث القيمة بـ 446 مليون درهم عبر 125 صفقة، تليها قرية جميرا الدائرية بقيمة 133 مليون درهم مع 70 صفقة، ثم نخلة جميرا بـ 114 مليون درهم عبر 7 صفقات، ورابعاً منطقة معيصم الثانية عبر 6 صفقات بقيمة 102 مليون درهم.

وشهد السوق بيع شقة سكنية على المخطط في نخلة جميرا ضمن «Armani Beach Residences At Palm Jumeirah» بقيمة 48 مليون درهم، كما تم بيع شقة في نفس المنطقة ضمن مشروع «THE ROYAL ATLANTIS,RESORT AND RESIDENCES» بقيمة 25 مليون درهم.

وسجلت الرهون 445 مليون درهم عبر 140 معاملة، منها 41 رهناً لأرض، و85 رهناً لوحدات سكنية، و14 رهناً لمبانٍ، وتم تسجيل 33 هبة بقيمة 84 مليون درهم.

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