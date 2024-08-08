بورصة ومركز المقاصة في كازاخستان ينضمان إلى منصة «تبادل»

المصدر: أبوظبي- «البيان»

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أعلنت بورصة كازاخستان ومركز كازاخستان للمقاصة، عن انضمامهما الرسمي إلى منصة «تبادل» الرقمية التي أسسها سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبذلك تصبح بورصة كازاخستان العضو السادس في المنصة. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التداول المشترك بين الجانبين، وتعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتوسيع فرص التعاون بين السوقين الماليين.

وعلاوة على ذلك، سوف يؤدي انضمام بورصة كازاخستان إلى منصة تبادل إلى تبسيط آليات التداول وتوسيع فرص الاستثمار من خلال إتاحة الأوراق المالية المدرجة في كلا السوقين للتداول المتبادل.

وقالت ألينا ألدامبيرجن، رئيس مجلس إدارة بورصة كازاخستان: «يساهم انضمام بورصة كازاخستان إلى منصة «تبادل» في توسيع فرص الاستثمار للمشاركين في السوق المالية الكازاخستانية، ويساعد في زيادة السيولة وعدد المستثمرين الأجانب، إلى جانب حصول المستثمرين الكازاخستانيين على إمكانية تداول الأوراق المالية الأجنبية في البورصات المندرجة تحت مظلة منصة «تبادل».

من جانبه، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: « مع انضمام بورصة كازاخستان، يمكن للمستثمرين الوصول إلى فرص الاستثمار متعددة الأصول والاستفادة من كفاءة السوق ليس فقط في كل من كازاخستان والإمارات، بل يمكنهم أيضاً الاستفادة من الأسواق المتنامية».

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