غرفة عجمان تبحث تنمية التجارة وفرص الاستثمار مع نيبال

المصدر: عجمان- «وام»

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بحثت غرفة عجمان تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية وفرص الاستثمار مع نيبال وتنمية التبادل التجاري في قطاع الأغذية والمشروبات، لا سيما في ظل ارتفاع معدل نمو التجارة بين عجمان ونيبال إلى 30% خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022، كما نمت عضوية الجنسية النيبالية في عجمان 9.5% خلال العام 2023.

جاء ذلك خلال لقاء عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان مع تيج بهادور شهيتري سفير نيبال لدى الدولة بمقر الغرفة بحضور محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وعائشة النعيمي مديرة إدارة الاستثمار وترويج الأعمال بالإنابة في غرفة عجمان، وأنس مهدي مدير مكتب سفير نيبال.

وأكد المويجعي أن عجمان ونيبال تمتلكان فرصاً واعدة لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، مؤكداً التزام وحرص الإمارة على تقديم الدعم وتسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين من نيبال.

وقال تيج بهادور شهيتري، إن نيبال تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة الإمارات بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص، مؤكداً سعي بلاده إلى تنمية التعاون مع إمارة عجمان وتكوين شراكة استراتيجية مستدامة تدعم زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وتنمية حجم التبادل التجاري.

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