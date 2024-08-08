سوق دبي يقفز 3.72 % في جلستين بمكاسب 25.4 ملياراً

المصدر: دبي - محمد عباس

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قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.72% خلال جلستين، إذ ارتفع بنسبة 2.26% أول من أمس، و1.46% أمس، محققاً مكاسب ناهزت 25.4 مليار درهم.

حيث ربح رأس ماله السوقي 17 مليار درهم أول أمس، و8.4 مليارات درهم أمس، وذلك بدعم أسهم قطاعات العقارات والمالية والصناعة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 700.3 مليارات درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 708.75 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس.

وواصل سوق دبي المالي صدارة ارتفاعات الأسهم الخليجية للجلسة الثانية على التوالي.

كما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» أمس بنسبة 1.06% إلى مستوى 9179.74 نقطة، ليربح السوق نحو 34 مليار درهم.

وغلب الارتفاع على أداء المؤشرات الخليجية، حيث ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.43%، والكويت 0.84% وقطر 0.28%، والبحرين 0.09%، فيما تراجع مؤشر مسقط 0.10%.

أداء الأسهم

قفز سهم «يونيكاي للأغذية» بالحد الأقصى عند 7.47 دراهم، ليقود ارتفاعات 40 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 133.7 مليون درهم، ليغلق عند 8.15 دراهم مرتفعاً 2.9%، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ71.2 مليون درهم مغلقاً عند 19.45 درهماً مرتفعاً 2.64%، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 61.4 مليون درهم، ليقفل عند 5.88 دراهم مرتفعاً 2.26%.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم أملاك للتمويل بنسبة 4.7%، وأجيليتي للمخازن بنسبة 4.5%، وأمانات القابضة بنسبة 3.7%، وإعمار للتطوير بنسبة 1.99%.

واتجه المستثمرون الأجانب، غير العرب، نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 2.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 171.75 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 169.07 مليون درهم.

كما اتجه المستثمرون الخليجيون والعرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 19.2 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 89.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 70.5 مليون درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 188.15 مليون درهم، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 163.16 ملايين درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 87.4 مليون درهم مرتفعاً 2.1% ليغلق عند 12.66 درهماً.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم شركة سواعد القابضة بقيمة 36.9 مليون درهم توزعت على 5.44 ملايين سهم، وبسعر 6.78 دراهم للسهم الواحد.

وتدعم أداء سوق أبوظبي، بارتفاع أسهم الجرافات البحرية بنسبة 12.3%، ومجموعة أغذية بنسبة 9%، وبيانات 8.6%، وإي سفن- أذونات بنسبة 5.96%.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 42.4 مليار درهم أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.456 تريليونات درهم بنهاية أول أمس إلى 3.499 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.790 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و708.75 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.76 مليار درهم، موزعة بواقع 1.28 مليار درهم في سوق أبوظبي، و478.45 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 523.66 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 35.5 ألف صفقة.

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