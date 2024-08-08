«ريبل» تتعاون مع «إنوفيشن هب» لتعزيز اعتماد البلوكتشين

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة ريبل، عن خططها للتعاون مع «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، بهدف تعزيز الابتكارات في مجال البلوكتشين والأصول الرقمية في دولة الإمارات .

وتهدف الشراكة الجديدة لربط الجيل القادم من المطورين بمركز «إنوفيشن هب»، وهو مجتمع الابتكار الأكبر في المنطقة ويضم أكثر من ألف شركة تكنولوجية ناشئة، بالإضافة إلى شركات متخصصة في مجال الابتكار ومختبرات رقمية وشركات رأس المال الاستثماري وجهات تنظيمية وتعليمية.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا الإعلان عن هذا التعاون مع ريبل، والذي يأتي في إطار حرصنا على دعم مجتمع المطورين لدينا، ويؤكد التزامنا بتعزيز التقدم التكنولوجي.

إذ ستشكل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة مركز دبي المالي العالمي نحو تحقيق المزيد من التميز في مجالات الأعمال والخدمات المالية. كما يرسخ هذا التعاون مكانة مركز دبي المالي العالمي بوصفه مركزاً عالمياً رائداً للمواهب والتكنولوجيا والابتكا».

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «يسعدنا انضمام شركة ريبل إلى منظومتنا الابتكارية المتميزة في «إنوفيشن هب» بما يعزز تواجدها ضمن مجتمعنا المتنامي من شركات التكنولوجيا المالية والابتكار.

وذلك في إطار مواصلة تسريع وتيرة النمو في هذا القطاع الحيوي. وستضمن الشراكة أيضاً تمكين الجهود التطويرية المبتكرة الحاصلة في قطاعي البلوكتشين والعملات المشفرة من الحصول على التمويل والدعم اللازمين بما يسهم في تسخير الإمكانيات لتحويل الأفكار الجديدة والخلاقة إلى واقع ملموس».

وقال براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل: «تعتبر الإمارات واحدة من أكثر الدول تقدماً في العالم من حيث الوضوح في اللوائح التنظيمية للشركات المرخصة من أجل توفير خدمات الأصول الرقمية، مما يوفر بيئة داعمة لازدهار الجيل الجديد من الابتكار المالي.

ونلتزم من خلال شراكتنا مع «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي بتعزيز اعتماد تقنية البلوكتشين في المنطقة، حيث يحافظ سجل XRP على دوره الريادي كخيار للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو في المنطقة لبناء حالات استخدام واقعية».

ومنذ إعلان الشركة عن صندوق المليار XRP في أواخر عام 2021، قامت شركة ريبل بتمويل أكثر من 160 فريقاً يعملون على تطوير XRPL الذي وصل لأكثر من 45 دولة حتى الآن.

وقال ريس ميريك، المدير الإداري لشركة ريبل في الشرق الأوسط وأفريقيا: «تسهم منهجية دولة الإمارات التقدمية تجاه التكنولوجيا المالية وصندوق المليار XRP بتوفير بيئة مناسبة للابتكار في الدولة.

ويتيح تعاوننا مع مركز دبي المالي العالمي للمواهب المحلية فرصة توفير جيل جديد من الحلول المالية باستخدام سجل XRP، مما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا المالية».

وشهدت البنية التحتية للمدفوعات والحيازة الخاصة بشركة ريبل نمواً عالمياً مستمراً، مع توفر حلول الدفع في أكثر من 80 سوقاً للصرف تمثل أكثر من 90% من سوق العملات الأجنبية العالمية، بالإضافة إلى عروض حيازة حية في 20 منطقة. ك

ما أعلنت شركة ريبل أخيراً عزمها إطلاق عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي لجلب المزيد من السيولة إلى سجل XRP، ودعمت التحسينات على سجل XRP، بما في ذلك التعديل الأخير لصانع السوق الآلي AMM.

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