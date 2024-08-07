"فلاي دبي" تدشن رحلاتها الى بازل

المصدر: البيان

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دشنت فلاي دبي رحلاتها المنتظمة إلى مدينة بازل لتصبح أول شركة طيران وطنية من الدولة تشغل رحلات مباشرة من دبي. ويمثل هذا بداية خدمة الناقلة بواقع أربع رحلات أسبوعياً إلى مطار بازل مولوز فريبورغ الأوروبي من مطار دبي الدولي.

وهبطت الرحلة الافتتاحية في مطار بازل مولوز فريبورغ الأوروبي واستقبلت بتحية رشاشات المياه التقليدية. وكان في مقدمة مستقبلي الرحلة كبار مسؤولي المطار الذين رحبوا بوفد الناقلة الذي ترأسه جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي.

ومع انطلاق رحلات فلاي دبي إلى بازل، نمت شبكة الناقلة في أوروبا إلى 29 وجهة منها بودابست وكاتانيا وكراكوف وميلانو-بيرغامو وبراغ وسالزبورغ وزغرب.

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي، في المؤتمر الصحفي: "نحن في فلاي دبي ملتزمون بفتح الوجهات غير المخدومة برحلات طيران مباشر وتعزيز تدفقات حركة التجارة والسياحة، ويسعدنا إضافة بازل إلى شبكتنا في أوروبا. يخدم مطار بازل مولوز فريبورغ الدولي سويسرا وفرنسا وألمانيا، مما يجعله مركزاً مهماً للسفر والتجارة والسياحة في المنطقة ذات الحدود الثلاثية التي ستشكل إضافة قيمة لعملائنا من دولة الإمارات وخارجها".

وأضاف أفندي: "نتطلع أيضاً إلى الترحيب بمزيد من المسافرين من أوروبا إلى دبي وخارجها عبر شبكة فلاي دبي. ومن خلال مركز الطيران في دبي، يمكن للمسافرين من بازل الاستمتاع برحلات ربط سلسلة إلى وجهات العطلات بما في ذلك كينيا وجزر المالديف وماليزيا وسريلانكا وتايلاند".

تقع مدينة بازل على ضفاف نهر الراين، وتشتهر بأنها عاصمة سويسرا الثقافية بما تحويه من متاحف شهيرة وهندسة معمارية تمزج بين الحاضر والماضي وهي تمثل بوابة للمناظر الطبيعية الخضراء في الريف السويسري.

يقع مطار بازل مولوز فريبورغ الأوروبي على حدود شمال غرب سويسرا ومنطقة الألزاس التاريخية في فرنسا وبادن فورتمبيرغ في ألمانيا، وهو يشكل بوابة فريدة لثلاث دول مختلفة.

ورحب المدير الإداري لمطار بازل مولوز فريبورغ الأوروبي، ماتياس سوهر بوصول رحلة فلاي دبي إلى المطار وقال: "نحن فخورون بأنه مع الرحلات الجوية المباشرة المنتظمة إلى دبي، أصبح الوصول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أسهل الآن من مطار بازل، مما يلبي الطلب المتزايد على السفر إلى هذه المنطقة ويعزز من رحلات الربط عبر مطارنا ذي الحدود الثلاثية."

توفر دبي للزوار مزيجاً مثالياً من فرص الترفيه والأعمال مع المنتجعات الفاخرة وأماكن التسوق والترفيه ذات المستوى العالمي، بالإضافة إلى المرافق الحديثة للمؤتمرات والفعاليات. كما أن الموقع الاستراتيجي للمدينة والتسهيلات المتوفرة للأعمال تجعلها مركزاً للطيران والتجارة والابتكار في المنطقة.

ومنذ انطلاقتها في العام 2009، تمكنت فلاي دبي من بناء شبكة متنامية من الوجهات تضم أكثر من 125 وجهة في 55 دولة في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا مما يوفر لمسافريها المزيد من الخيارات للوصول إلى مراكز الأعمال الرئيسية بالإضافة إلى وجهات العطلات الجذابة.

ستشغل فلاي دبي رحلاتها بين دبي وبازل عبر طائرات بوينغ 737 ماكس. يمكن للمسافرين في درجة الأعمال الاستمتاع بمقاعد واسعة وقوائم مستوحاة من الطراز العالمي بينما يستمتع مسافرو الدرجة السياحية بمقاعد مريحة.

توفر فلاي دبي لمسافريها ترفيه عالي على متن الطائرة مع شاشة عالية الدقة مقاس 11.6 بوصة ومجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب. يمكن للمسافرين الاستمتاع بالترفيه المجاني على ظهر المقعد في درجة الأعمال أو شراء باقات ترفيهية بأسعار معقولة أثناء السفر في الدرجة السياحية.

تفاصيل الرحلات

سيتم تشغيل الرحلات أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي. وستكون الرحلات ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، مما يوفر للمسافرين المزيد من الخيارات في رحلات الربط عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار بازل من 13,000 درهم، وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1,500 درهم. أما أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار بازل إلى مطار دبي الدولي فتبدأ من من 3,325 فرنك سويسري، و أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 500 فرنك سويسري.

وقت الوصول وقت المغادرة الوجهة المغادرة من رقم الرحلة

12:35 07:25 بازل دبي FZ 1425

22:05 13:35 دبي بازل FZ 1426

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