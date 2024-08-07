30 مليون درهم أرباح أملاك في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أملاك للتمويل، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2024 والمنتهي في 30 يونيو 2024، حيث ركزت الشركة على الإدارة الحكيمة لعملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وميزانيتها العمومية.

وحققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 30 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2024، مقارنة بصافي ربح قدره 138 مليون درهم للنصف الأول من العام 2023.

وشهدت إيرادات الشركة من أعمال التمويل والاستثمار ارتفاعاً بنسبة 10% لتصل إلى 66 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 60 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023. وارتفع إجمالي إيرادات أملاك للنصف الأول من العام 2024 ليصل إلى 144 مليون درهم مقارنة بـ 126 مليون درهم في النصف الأول من العام 2023 باستثناء الربح البالغ 154 مليون درهم.

وارتفعت التكاليف التشغيلية للشركة بنسبة 4% لتصل إلى 48 مليون درهم في النصف الأول من العام 2024، مقارنة بـ 46 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهذا بسبب عملية إعادة الهيكلة الجارية.

وواصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة، حيث نجحت بسداد 46 مليون درهم للممولين خلال النصف الأول من العام 2024. منذ عام 2014 وحتى تاريخه، نجحت أملاك في تسوية 84% من التزامات الودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين.

وقد بدأت أملاك المفاوضات مع الممولين المتبقين خلال عام 2023 بهدف الخروج من اتفاقية الشروط المشتركة لإعادة الهيكلة، حيث بلغت المفاوضات حالياً مرحلة متقدمة.

علاوة على ذلك، سجلت الشركة تكلفة إطفاء الدين أقل بقيمة 16 مليون درهم في النصف الأول من العام 2024 مقارنة بـ 22 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023 على الودائع الاستثمارية العادية، ويمثل مبلغ الإطفاء تصفية أرباح القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي للودائع الاستثمارية، ويختلف وفقاً لحجم السداد والتسويات المقدمة للممولين في أي فترة لإعداد التقارير، وعلى مستوى المنطقة، شهدت استثمارات أملاك في مصر انخفاضاً في قيمة الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي، ما أثر على المركز المالي للمجموعة.

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