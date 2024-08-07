12.3 مليار درهم أرباح العالمية القابضة في النصف الأول بنمو 18%

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الشركة العالمية القابضة، عن تحقيق نتائج مالية متميزة خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 12.3 مليار درهم، بنمو كبير بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الشركة العالمية القابضة نمواً استثنائياً في الإيرادات التي بلغت 41.7 مليار درهم، محققة زيادة قدرها 46% على أساس سنوي. وجاء هذا النمو القوي نتيجة للزخم المستدام الذي تشهده القطاعات الأساسية للشركة، والتي تشمل العقارات والإنشاءات، والأعمال البحرية والتجريف، والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى التكنولوجيا، ما يعكس توسع محفظة أصول الشركة المتنامية، وكفاءة استراتيجياتها التشغيلية.

وواصلت الشركة العالمية القابضة تعزيز ميزانيتها العمومية، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 362.9 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 37% مقارنة بشهر ديسمبر 2023، في إنجاز يعكس التزام الشركة وقدرتها على التكيف في مواجهة تحديات السوق المتغيرة، مع الحفاظ على وتيرة نمو مطردة ومستدامة.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تعكس نتائجنا نصف السنوية التقدم المستمر نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي. إن تجاوزنا لمعدلات نمو السوق في القطاعات الرئيسية، وقوة استثماراتنا الاستراتيجية عبر شركاتنا التابعة، يعزز من ريادتنا في السوق ويؤكد على كفاءة أدائنا وفعالية استراتيجيتنا. هذا الأداء المتميز يعد دليلاً على التزامنا العميق بالابتكار والتميز في جميع جوانب عملياتنا التشغيلية واستثماراتنا. ومع تطلعنا إلى المستقبل، نؤكد على متانة وضعنا المالي ومرونة نهجنا، ما يضمن لنا الاستمرار في تعزيز المرونة وتحقيق النمو المستدام خلال عام 2024 وما بعده».

وشهد النصف الأول من عام 2024 تطورات نوعية في جميع الشركات التابعة، تمثلت في مبادرات استراتيجية وعمليات استحواذ مهمة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتعدين، والزراعة، والأغذية. وقد أسهمت هذه التطورات في تمكين الشركة العالمية القابضة من تحقيق قيمة أكبر للمساهمين، وتعزيز دورها المحوري في دعم أهداف التحول والتنمية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أبرز إنجازات النصف الأول من عام 2024:

- قامت الشركة العالمية القابضة بالاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 14.83% في مجموعة «نوتريسا» Nutresa، التي تمتد أنشطتها إلى أكثر من 18 دولة وتدير 48 مصنع إنتاج. تعد نوتريسا من أكبر التجمعات الصناعية المتخصصة في تصنيع الأغذية في كولومبيا وأمريكا اللاتينية.

- اندماج مُدن القابضة، (كيو القابضة سابقاً) مع مُدن العقارية، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، وشركة ميزة للاستثمارات، بالإضافة إلى أصول عقارية أخرى. وقد تم هذا الاندماج مقابل إصدار أسهم جديدة، ما جعل مُدن القابضة ترتقي إلى مصاف كبرى الشركات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- قامت شركة إنترناشيونال ريسورسز القابضة بالاستحواذ على حصة تبلغ 51% من أسهم شركة موباني للنحاس في زامبيا، إحدى أكبر مناجم ومصدري النحاس والكوبالت على مستوى العالم.

- قامت شركة توو بوينت زيرو 2PointZero، بعد استحواذها على شركة «واز فور» الاستثمارية، بالتوسع في قطاع تكنولوجيا البلوكتشين من خلال الاستحواذ على حصة 49% في شركة «سيتادل» الرائدة في الشرق الأوسط في مجال تعدين العملات المشفرة.

- استحوذت مجموعة ملتیبلاي على ملكية كاملة بنسبة 100% من أسهم شركة باك لايت ميديا، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلانات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- قامت شركة غذاء القابضة بالاستحواذ على مزرعة مرموم للألبان، بالإضافة إلى زيادة حصتها في مزارع العين، في خطوات مهمة ستعزز من حضور الشركة في صناعة الألبان وتوسع من قدراتها الإنتاجية.

- في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في 20 يونيو 2024، صوت مساهمو الشركة العالمية القابضة بالموافقة على برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات درهم، وهو قرار جاء في أعقاب موافقة مجلس الإدارة عليه خلال الربع الأول من العام.

- وافقت شركة «إنيرسول» Enersol وهي مشروع مشترك بين شركة ألفا ظبي القابضة، التابعة للشركة العالمية القابضة، وشركة أدنوك للحفر، على الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 42.2% في شركة جوردون تكنولوجيز، ما يجعلها المساهم الأكبر في الشركة.

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