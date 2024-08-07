شراكة بين «دبي المالي» و«ريبل» لتعزيز اعتماد البلوكتشين

المصدر: وام

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كشفت شركة ريبل، المتخصصة في توفير حلول البلوك تشين والعملات الرقمية للمؤسسات، عن تعاونها مع "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي، بهدف تعزيز الابتكارات في مجال البلوك تشين والأصول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الشركة في بيان اليوم، أن الشراكة تهدف الجديدة لربط الجيل القادم من المطورين بمركز "إنوفيشن هب"، وهو مجتمع الابتكار الأكبر في المنطقة ويضم أكثر من 1000 شركة تكنولوجية ناشئة، بالإضافة إلى شركات متخصصة في مجال الابتكار ومختبرات رقمية وشركات رأس المال الاستثماري وجهات تنظيمية وتعليمية.

وستسهم الشراكة بين "إنوفيشن هب" وريبل بدفع جهود اعتماد تقنية البلوك تشين والعملات الرقمية لدى الشركات الناشئة والشركات سريعة النمو، وكذلك تشجيع اعتماد هذه التقنية لدى المؤسسات الاستراتيجية الكبيرة التقليدية في مختلف حالات الاستخدام.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يأتي تعاوننا مع ريبل في إطار حرصنا على دعم مجتمع المطورين لدينا، ويؤكد التزامنا بتعزيز التقدم التكنولوجي، لافتاً إلى أن هذه الشراكة ستشكل خطوة مهمة في مسيرة مركز دبي المالي العالمي نحو تحقيق المزيد من التميز في مجالات الأعمال والخدمات المالية".

من جانبه، قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي: "يعزز انضمام شركة ريبل إلى منظومتنا الابتكارية ضمن مجتمعنا المتنامي من شركات التكنولوجيا المالية والابتكار وذلك في إطار مواصلة تسريع وتيرة النمو في هذا القطاع الحيوي".

من جهته، قال براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل: "تعتبر دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول تقدماً في العالم من حيث الوضوح في اللوائح التنظيمية للشركات المرخصة من أجل توفير خدمات الأصول الرقمية، مما يوفر بيئة داعمة لازدهار الجيل الجديد من الابتكار المالي".

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