«أدنوك للإمداد والخدمات» تحقق ارتفاعاً بـ31% في صافي أرباح النصف الأول

المصدر: وام

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أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي"، شركة الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024، حيث سجلت الشركة صافي أرباح بلغ نحو 1.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.

وبلغت إيرادات الشركة 6.39 مليار درهم خلال النصف الأول بزيادة بنسبة 42% مقارنة مع النصف الأول من عام 2023، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 42% لتصل إلى 2.17 مليار درهم.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، شهدت الشركة ارتفاعا على مستوى الإيرادات بنسبة 42% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليار درهم، مع ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 28% على أساس سنوي ليصل إلى 764 مليون درهم. وجاء هذا النمو المالي لـ "أدنوك للإمداد والخدمات" نتيجة استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو النوعي، حيث تهدف إلى تنفيذ استثمارات ذات قيمة تراكمية تزيد عن 18.4 مليار درهم إماراتي، في فرص نمو متخصصة في اللوجستيات البحرية لقطاع الطاقة بحلول نهاية عام 2028. وقد حققت الشركة نسبة تتجاوز الـ 50% من هذا الهدف الاستثماري الاستراتيجي بعد مرور عام من طرحها العام الأولي القياسي.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "ساهم استمرارنا في تنفيذ استراتيجية الشركة للنمو التحويلي في تعزيز أدائنا المالي عبر جميع قطاعات أعمالنا، مع تحقيق نمو قوي في الإيرادات وصافي الأرباح، ولتلبية الطلب المتنامي على مصادر الطاقة منخفضة الكربون محلياً وعالمياً، واصلنا توسيع أسطولنا الرائد في السوق من خلال توقيع عقود لبناء ناقلات جديدة موفرة للطاقة، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي من خلال الاستحواذ على شركة ’نافيغ8‘، كما سنواصل استهداف الاستثمارات ذات القيمة التراكمية، وزيادة قدراتنا التشغيلية لخدمة قاعدة عملائنا العالمية المتنامية، وتوفير قيمة طويلة الأجل لمساهمينا".

وحول قطاعات الأعمال، شهد قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" ارتفاعاً في الإيرادات، حيث بلغت 4.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 55% عن النصف الأول من عام 2023، فيما حقق قطاع الشحن ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 27% في النصف الأول من 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 1.9 مليار درهم.

ومن جانبه، سجل قطاع الخدمات البحرية نمواً في الإيرادات بنسبة 1% لتصل إلى 327 مليون درهم، مقارنة مع النصف الأول من عام 2023. وقد أدى ذلك إلى تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 107 مليون درهم، ما يعادل زيادة تمثل 64%.

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