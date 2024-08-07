أسهم الإمارات تواصل الارتفاع لليوم الثاني

المصدر: دبي - محمود حسن

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تواصل مؤشرات الأسهم في الإمارات الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد ساعة فقط من بدء التداول.

واستعاد مؤشر سوق دبي المالي مستوياته فوق 4200 نقطة، بدعم الأسهم القيادية.

وزاد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2% إلى مستوى 4215 نقطة.

وزاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.2% إلى مستوى 9200 نقطة.

ففي سوق دبي ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 3%، وسهم بنك دبي التجاري بنسبة 3.6%، فيما ارتفع سهم أجيليتي للمخازن بالحد الأقصى.

وفي سوق أبوظبي ارتفع سهم أبوظبي الأول بنسبة 3% وسهم أغذية بنسبة 8%.

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