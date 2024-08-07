13700 رخصة تجارة إلكترونية في الإمارات منها 3600 منذ بداية 2024

المصدر: أبوظبي– سامح الليثي

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ارتفع عدد تجار التسوق الإلكتروني «أونلاين» في الإمارات ليصل إجمالي العدد المسجل ضمن دوائر وجهات منح الترخيص المختلفة بالدولة إلى 13700 تاجر مرخص حتى أمس وبزيادة 36% مقارنة مع عددها في نهاية 2023 والذي سجل 10100 ترخيص.

وأصدرت دوائر الترخيص وفق بيانات حديثة للسجل الاقتصادي الوطني نحو 3600 ترخيص جديد خلال تلك الفترة مرتفعة عن الإجمالي المسجل بحوالي 10100 مرخص في مزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية بنهاية العام الماضي.

12 فئة

وجاءت التراخيص الممنوحة في 12 فئة تتنوع بين أنماط التجارة المتخصصة وتداول وبيع السلع المتنوعة عبر منصات ونوافذ التجارة عبر الإنترنت.

وتركزت الحصة الأكبر من تراخيص تجار الأونلاين في تجارة السلع المتنوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وغيرها حيث بلغ إجمالي العدد المرخص 5873 مرخصاً.

وفي المرتبة الثانية جاءت التراخيص الممنوحة للمتاجرة الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية لتصل إلى قرابة 4000 ترخيص حالياً.

وتنوعت التراخيص الممنوحة وفق نوعية السلع المباعة فبلغ عدد المرخص لهم في المتاجرة الإلكترونية الخاصة بالمنتجات والخدمات الإلكترونية 3589 ترخيصاً، بينما سجل 76 ترخيصاً في المتاجرة إلكترونياً بالملابس والهدايا ثم بيع الأجهزة المنزلية والشخصية 58 مرخصاً.

سلع غذائية

ووصل عدد تجار الأونلاين في قطاع السلع الغذائية إلى 30 مرخصاً وعدد المرخصين في بيع المعدات والأجهزة المتنوعة إلكترونياً إلى 20 مرخصاً. بينما اختصت المتاجرة الإلكترونية في أنشطة السفر والترفيه بحوالي 35 ترخيصاً و14 لأنشطة المطبوعات وبلغ عدد تراخيص أنشطة بيع الذهب والمجوهرات 8 تراخيص فيما سجل عدد تجار الأونلاين في بيع تذاكر المنافسات الرياضية 6 تراخيص و4 تراخيص للمركبات ووسائل النقل.

متاجر إلكترونية

ويشهد قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة نشاطاً متوالياً حيث قفز عدد الرخص الممنوحة لمزاولة أنشطة المتاجرة الإلكترونية بنسبة 60% خلال عام 2022 ليصل لحوالي 8000 مرخص مسجل بارتفاع 3000 ترخيص جديد مقارنة بإجمالي حوالي 5000 ترخيص مسجل في 2021 فيما بلغ النمو خلال العام الماضي 26% بإجمالي تراخيص جديدة بلغت 2100 ترخيص على مدار العام.

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