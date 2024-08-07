«أدنوك» تورد 0.8 مليون طن متري غاز سنوياً لليابان

المصدر: أبوظبي- «البيان»

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أعلنت شركة «أدنوك» عن توقيع البنود الرئيسية لاتفاقية طويلة الأمد (اتفاقية الغاز الطبيعي المسال) لتوريد 0.8 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال مع شركة «أوساكا غاز»، إحدى أكبر شركات المرافق العامة في اليابان.

وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لـ «أدنوك»، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري له في عام 2028.

ووفقاً للاتفاقية، سيتم شحن الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ «أوساكا غاز» والشركة الفرعية التابعة لها «أوساكا غاز لإمدادات الطاقة والتجارة بي تي إي» التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.

وقال راشد خلفان المزروعي، نائب رئيس أول للتسويق في «أدنوك»: تعد هذه الاتفاقية التاريخية التي تم توقيعها أول صفقة طويلة الأمد مع «أوساكا غاز» لتوريد الغاز الطبيعي المسال، حيث تؤكد على علاقات الشراكة الراسخة والممتدة في مجال الطاقة بين الإمارات واليابان، كما تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز مكانة «أدنوك» كمزود عالمي موثوق ومسؤول للطاقة، وتعكس التزامها بالمساهمة في تلبية احتياجات اليابان من الطاقة من خلال توفير حلول الطاقة الآمنة والمستدامة.

ويدعم مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال استراتيجية «أدنوك» التي تهدف إلى تعزيز حضورها على المستوى العالمي في إنتاج الغاز الطبيعي المسال للمساهمة بتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة».

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