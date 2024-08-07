«إكسباند ماي بزنس»: الإمارات تشهد زيادة في عدد الشركات الرقمية

المصدر: أبوظبي- «البيان»

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أكدت شركة «إكسباند ماي بزنس»، لتوسيع الأعمال التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والمدعومة من قبل «القابضة»، أن الإمارات شهدت زيادة في عدد الشركات الناشئة والشركات الرقمية، مدعومة بمبادرات حكومية تهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

ومن المتوقع أن يسهم اعتماد التقنيات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 46% خلال الثلاثين عاماً المقبلة. حيث تعمل دول المنطقة على بناء مجتمعات رقمية شاملة من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية وتعزيز الخدمات الحكومية.

وقد أنشأت دولة الإمارات مجلساً متخصصاً للإشراف على دمج الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين في القطاع الحكومي، كما أطلقت حاضنات تنظيمية لتشجيع الابتكار في مجالي التكنولوجيا المالية والبلوك تشين. وتعكس هذه المبادرات التزام الدولة ببناء اقتصاد رقمي متين.

وقال نيشانت بل، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: نحن متخصصون في تطوير النظم البيئية الرقمية الديناميكية والقابلة للتوسع والآمنة التي تمكن الشركات من الازدهار في أسواقها المستهدفة.

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