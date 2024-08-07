أبوظبي تستضيف «لوب أوروبا الوسطى والشرقية» 15 سبتمبر

المصدر: أبوظبي - وام

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تستضيف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«ميرال»، لتطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، معرض السياحة الفاخرة «لوب أوروبا الوسطى والشرقية»، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

ويقام المعرض من 15 إلى 19 سبتمبر 2024 في منتجع وفلل السعديات روتانا في أبوظبي، وقصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا في منطقة الظفرة.

ويهدف المعرض إلى تزويد منشآت السياحة والضيافة الفاخرة بمنصة حصرية لتسليط الضوء على منتجاتها والتواصل المباشر مع قائمة كبيرة من أبرز المشترين ووكلاء السفر ومنظمي برامج العطلات من أوروبا الوسطى والشرقية.

وقال عبدالله يوسف مدير العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي:«إن المعرض يدعم أهداف الدائرة الطموحة الرامية إلى وضع أبوظبي في صدارة «قائمة أمنيات» المسافرين، من مختلف أنحاء العالم، ويمنحها أيضاً جسوراً للحوار والتبادل المعرفي لدراسة آفاق التعاون المشترك لاستقطاب المزيد من الزوار إلى الإمارة، وتعزيز العلاقات في أسواق أوروبا الوسطى والشرقية».

وقالت تغريد السعيد المدير التنفيذي لإدارة مجموعة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في «ميرال»، إن السعديات بشواطئها الطبيعية الخلابة ومنتجعاتها الفاخرة ومنشآت منطقتها الثقافية تجسد أعلى معايير الرفاهية والتميز في قطاع الضيافة، وتوفر أجواء مثالية لتنظيم المعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وإثراء فعالياته، وضمان استمتاع المشاركين فيه بتجربة تجمع بسلاسة بين الفخامة والغنى الثقافي.

وأكدت أستريد أوبرهامر مؤسسة معرض «لوب» ورئيسته التنفيذية، ثقتها بدعم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لنجاح الحدث المرتقب في العاصمة أبوظبي بجمالها الطبيعي ومعالمها الفريدة، حيث شاركت جهات عدة من قطاع السياحة والضيافة في الإمارة في معارض «لوب» السابقة على مدار السنوات الماضية. وبالتزامن مع استضافة أبوظبي لمعرض لوب بلا حدود، تشهد الإمارة نمواً مطرداً في عدد زوارها من أوروبا الوسطى والشرقية، حيث حققت منشآتها الفندقية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، زيادة كبيرة في عدد نزلائها من بلغاريا (86%)، ورومانيا (47%)، وبولندا (42%)، وجمهورية التشيك (31%)، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.

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