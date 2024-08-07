غرفة عجمان تنظم لقاءً توعوياً للقطاع الخاص حول مستهدفات التوطين

المصدر: عجمان - «وام»

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أكدت غرفة عجمان ضرورة تعزيز الوعي بأهمية التوطين وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا المجال، مشيدة ببرامج «نافس» في تعزيز خبرات ومهارات الكوادر البشرية المواطنة.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الغرفة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع مسؤولي وأصحاب الشركات والمصانع في الإمارة، للتعريف بمستهدفات التوطين ودورها في دعم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

حضر اللقاء، الذي عقد في مركز ثرا لريادة الأعمال، محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان، وعلي أحمد بوصيم مدير مكتب العمل ـ وزارة الموارد البشرية والتوطين ـ في عجمان، وجميلة كاجور مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان.

وقدمت نورة علي الشحي، أخصائي أول علاقات التوطين بوزارة الموارد البشرية والتوطين، عرضاً وافياً حول مبادرات وبرامج «نافس»، وخطوات تسجيل الشركات؛ كما تعرف الحضور على خدمات تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأنواع العقود المعتمدة لتحقيق مستهدفات التوطين.

وأكدت جميلة كاجور، أن غرفة عجمان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، تسعى إلى توعية الشركات والمصانع بأهمية تبني سياسات التوطين والمساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة للكوادر الوطنية. وتضمن اللقاء، جلسة نقاشية لتبادل الآراء والمقترحات بين المشاركين.

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