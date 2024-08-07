«تكنوماك» تتوسع في «حمرية الشارقة» بمصنع إضافي

المصدر: الشارقة - «وام»

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة «تكنوماك»، المتخصصة بمجال الهندسة والبناء، عن توسيع نطاق أعمالها في المنطقة الحرة بالحمرية في إمارة الشارقة، لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على منتجاتها.

وأعلنت «تكنوماك»، اعتزامها تشييد مصنع إضافي لها في حمرية الشارقة بمساحة إجمالية تبلغ 500 ألف قدم مربعة، ليبلغ إجمالي مساحة مرافق الشركة في «حمرية الشارقة» بعد التوسع الجديد حوالي 1.8 مليون قدم مربعة.

وارتفعت استثمارات الشركة في المنطقة الحرة من 440.7 مليون درهم إلى 661 مليون درهم، ما يعكس الميزة التنافسية التي توفرها «حمرية الشارقة» لعملائها من المستثمرين حول العالم.

وتم الإعلان عن التوسع الجديد للشركة، خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة والمنطقة الحرة بالحمرية، بمشاركة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، ومحمد حنيفة، المؤسس الشريك والمدير العام لمجموعة «تكنوماك»، وحضور عدد من المسؤولين والمعنيين والمديرين من كلا الجانبين.

وتأسست شركة «تكنوماك» في عام 2004، ويبلغ عدد إجمالي موظفيها عالمياً 1500 موظف، وأنجزت بنجاح أكثر من 600 مشروع على امتداد الأسواق العالمية.

وتبلغ الحصة الإنتاجية للمصنع الحالي للشركة في «حمرية الشارقة»، 16 ألف طن سنوياً من الهياكل الفولاذية، مع توقعات بارتفاع الحصة الإنتاجية للشركة مع إتمام عملية التوسع إلى 28 ألف طن سنوياً. وتركز الشركة في نشاطها على المشاريع النفطية البرية والبحرية، والمباني المعيارية التقنية، والحلول الرقمية والأتمتة المتكاملة إضافة إلى تصنيع غرف التحكم ومراكز البيانات.

ولفت مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية إلى أن توسع الشركات في استثماراتها في المنطقة الحرة بالحمرية، يعكس جودة وكفاءة الخدمات التي توفرها لعملائها ومستثمريها، معتبراً أن السمعة التي راكمتها «حمرية الشارقة» كوجهة استثمارية عالمية في مجال الصناعات المتخصصة.

وأوضح هاكسر علي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن اختيار المنطقة الحرة بالحمرية كمركز رئيس لخدمة العملاء ارتكز على الموقع الجغرافي الاستراتيجي لإمارة الشارقة، والبنية التحتية الحديثة والمتطورة التي توفرها «حمرية الشارقة»، بالإضافة إلى السياسات والتشريعات القانونية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز