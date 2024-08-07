4.32 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 4.32 مليارات درهم تمت عبر 947 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 797 مبايعة بقيمة 3.93 مليارات درهم، منها 131 مبايعة لأراضٍ، و542 مبايعة لوحدات سكنية، و124 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة دبي هاربور المبيعات، أمس، من حيث القيمة بـ 1.8 مليار درهم عبر 4 صفقات، وجاءت ثانياً منطقة مجينة المطار بقيمة 752 مليون درهم نتجت عن 169 صفقة، وثالثاً منطقة هورايزون بـ 89 مليون درهم عبر صفقة واحدة، ورابعاً منطقة دبي مارينا عبر 32 صفقة بقيمة 83 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري بدبي أمس بيع 3 قطع أرض تجارية في منطقة دبي هاربور بقيمة 1.8 مليار درهم، حيث بيعت قطعة الأرض الأولى بـ 741 مليون درهم، أما قطعتا الأرض الأخريان فبيعتا بقيمة 530 مليون درهم لكل واحدة منهما، إلى جانب صفقة بيع قطعة أرض مخصصة لنادٍ رياضي في منطقة هورايزون بقيمة 89 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على الخريطة في منطقة الجداف ضمن مشروع «Keturah Resort» بقيمة 18 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 232 مليون درهم تمت عبر 130 معاملة، منها 42 رهناً لأرض، و75 رهناً لوحدات سكنية، و13 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 20 هبة بقيمة 157 مليون درهم.

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