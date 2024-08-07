«دبي الجنوب للعقارات» تنجز 90 % من مشروع «النبض الشاطئ»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة دبي الجنوب للعقارات عن تقدم الأعمال الإنشائية في مشروع «النبض الشاطئ»، المجمع السكني في المنطقة السكنية بدبي الجنوب، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 90%، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى، التي تضم 251 وحدة سكنية، بحلول نهاية العام الحالي.

ونظراً للإقبال المتزايد، تخطط دبي الجنوب لمشاريع مستقبلية تشمل وحدات سكنية تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء. وحقق مشروع «النبض الشاطئ» نجاحاً كبيراً منذ إطلاقه، حيث بيعت جميع الوحدات البالغ عددها 788 فيلا وتاون هاوس، ما يعكس الطلب الكبير على الوحدات السكنية في المنطقة. ويضم المشروع 788 وحدة سكنية تتألف من فلل وتاون هاوس مكونة من ثلاث وأربع وخمس غرف نوم، بمساحات مبنية تتراوح بين 2600 إلى 4800 قدم مربع. كما يتميز المشروع بوجود بحيرة شاطئية اصطناعية، فضلاً عن حوض سباحة نصف أولمبي.

وأعرب نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، عن سعادته بتقدم أعمال البناء، مشيراً إلى أنها تتماشى مع الجداول الزمنية المخطط لها. وسلط الضوء على الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين بمشاريع دبي الجنوب السكنية على مدى السنوات الماضية، عازياً ذلك إلى الموقع الاستراتيجي للمنطقة، وجودة الوحدات، والمرافق الشاملة، والأسعار التنافسية. وقال: «نقوم في الشركة بالتخطيط للمشاريع المستقبلية، لتلبية الطلب المتزايد على الشقق في دبي الجنوب. إن مشروع «النبض الشاطئ» يتميز بمرافقه الاستثنائية، ونحن على ثقة من أنه سيكون إضافة قيمة للمجتمعات في دبي».

وتعمل دبي الجنوب على الارتقاء بالمنطقة السكنية عبر العديد من المرافق لتوفير الراحة للمقيمين. وتشمل هذه المرافق الحدائق العامة والملاعب الرياضية ومحلات التجزئة وهايبر ماركت بمساحة تصل إلى 50 ألف قدم مربع. وتضم كذلك مسجداً ومحطة وقود وطريقاً للحافلات العامة يربط المنطقة السكنية بمحطة مترو إكسبو. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تفتح مدرسة جيمس فاوندرز دبي الجنوب، أبوابها الشهر الحالي بعد موافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

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