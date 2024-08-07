عقارات دبي تلبي تطلعات المستثمرين مع 41 شهراً من النمو

المصدر: دبي - مشعل العباس

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أكدت منصة الأبحاث والبيانات العقارية «بروبرتي مونيتور» أن أسعار العقارات في دبي حافظت على الارتفاع لمدة 41 شهراً متتالياً مع نهاية يوليو الماضي، حيث تشير هذه الأرقام الاستثنائية إلى مستوى مذهل من النمو يبلغ 77.4% فوق أدنى مستوى للسوق في أبريل 2009، وحتى أعلى من ذروة السوق السابقة في سبتمبر 2014.

وجهة استثمارية

وأكدت المنصة أن الازدهار الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة، يتزامن مع الطلب الكبير من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات على العقارات الفاخرة وفائقة الفخامة في الإمارة، ما عزز سمعة المدينة وجهة استثمارية من الدرجة الأولى.

وتحقق عقارات دبي أرقاماً قياسية متواصلة منذ بداية العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى أن السوق يستعد لذروة جديدة في الأسعار والمبيعات بنهاية العام 2024، بما يفوق النتائج التي تحققت خلال العام الماضي، والذي كان يعتبر الأفضل بالنسبة للسوق بكل المقاييس بفضل 401 مليار درهم من المبيعات، إلى جانب تسجيله لأغلى صفقة عقارية في تاريخ السوق عند 500 مليون درهم.

مسار تصاعدي

وأضافت منصة الأبحاث إن الأرقام الأخيرة لشهر يوليو 2024، تؤكد أن السوق العقاري في الإمارة مستمر في مساره التصاعدي، حيث واصلت أسعار العقارات الارتفاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 1397 درهماً للقدم المربعة.

وتابعت المنصة: «في يوليو 2024، وصل مؤشر الأسعار الديناميكية الخاص بالمؤسسة (DPI)، على مستوى الإمارة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 195 نقطة ارتفاعاً من 193 نقطة في يونيو، وكذلك ارتفاعاً من 189.91 نقطة في مايو 2024 ومستوى 188.61 نقطة في أبريل 2024». وذكرت المنصة أنه على أساس سنوي، شهدت الأسعار زيادة 17.14% في يوليو، مسجلة 41 شهراً متتالياً من النمو على أساس سنوي، وعلاوة على ذلك، على أساس شهري ارتفعت الأسعار بنسبة 3.40% في يوليو 2024.

طلب استثنائي

وتأتي هذه الزيادات المسجلة في الأسعار منذ بداية العام الجاري بالتوازي مع الطلب الاستثنائي على العقارات في الإمارة، حيث تجاوزت قيمة المبيعات العقارية حاجز الـ 283 مليار درهم خلال أول 7 أشهر من العام الجاري بنمو 30.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.

وسجل يوليو الماضي أعلى قيمة شهرية على الإطلاق في المبيعات حيث تجاوز حاجز الـ 50 مليار درهم لأول مرة، مما يؤكد أن السوق العقاري يواصل زخمه خلال أشهر الصيف مدفوعاً بالطلب الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين والمستخدمين النهائيين.

العقارات الفاخرة

وقالت «بروبرتي مونيتور»: إن قطاع العقارات في دبي حقق نجاحاً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2024، مما عزز سمعة المدينة كنقطة استثمارية من الدرجة الأولى.

وشهد شهر يناير الاستحواذ على فيلا في مدينة محمد بن راشد ديستريكت ون، مقابل 146 مليون درهم، وفي شهر فبراير تم بيع فيلا على جزيرة جميرا باي مقابل 160 مليون درهم. وفي مارس، حققت فيلا على جزيرة جميرا باي أيضاً سعراً قدره 155 مليون درهم، وشهد شهر أبريل تغيير ملكية فيلا L42 الفاخرة في تلال الإمارات مقابل 148 مليون درهم، كما بيعت في شهر مايو فيلا فخمة مكونة من ثماني غرف نوم في ريتز كارلتون ريزيدنسز على خور دبي، مقابل 165.6 مليون درهم، وتم بيع فيلا أخرى مكونة من 6 غرف نوم، على جزيرة جميرا باي، في يونيو مقابل 240.5 مليون درهم.

وتسلط هذه المبيعات الاستثنائية الضوء على الشهية الكبيرة للعقارات الراقية في دبي، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه، ما يجذب المزيد من الاستثمارات، ويبشر بمستقبل مزدهر لسوق العقارات.

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