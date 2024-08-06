190 مليون درهم أرباح مجموعة «أغذية» بنمو 31.8 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة أغذية، عن نتائجها للنصف الأول من العام 2024، حيث زاد صافي الربح للمجموعة بنسبة 31.8 % على أساس سنوي ليصل إلى 190 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مع هامش صافي الربح عند 7.5 %، مما يعكس توسعاً بمقدار 98 نقطة أساس.

وارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 14.7 % على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار درهم (11.2 % من النمو من الأحجام و3.5 % من التسعير). باستثناء مبيعات القمح لمرة واحدة بقيمة 120 مليون درهم في قطاع الأعمال الزراعية في الربع الأول من عام 2024، كان صافي الزيادة في الإيرادات 9.3 % سنوياً.

وأكد أن الميزانية العمومية للمجموعة قوية، حيث بلغ النقد وما يعادله 0.4 مليار درهم وسيولة بمقدار 1.8 مليار درهم. كانت نسبة صافي الدين إلى EBITDA للمجموعة 1.6 مرة (صافي الدين 1.2 مليار درهم) بزيادة طفيفة مقارنة بشهر ديسمبر 2023.

وتماشياً مع سياسة التوزيعات نصف السنوية للمجموعة، أوصى مجلس إدارة مجموعة «أغذية» بتوزيع 85.7 مليون درهم كتوزيع نقدي نصف سنوي (ما يعادل 10.31 فلوس للسهم الواحد). يمثل هذا زيادة بنسبة 25 % على أساس سنوي، حيث تخضع توزيعات الأرباح لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية القادمة لمجموعة «أغذية».

قال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: «تواصل «أغذية» تحقيق أداء قوي، مما يعزز زخم نمونا في النصف الأول من العام. كما يظل التزامنا الثابت بتعزيز أعمالنا وتحقيق أهدافنا طويلة الأجل واضحاً. وتبرز نتائج هذا الربع قدرتنا على الصمود والتركيز الاستراتيجي على تحقيق قيمة مستدامة عبر محفظتنا المتنوعة. ومستقبلاً، نحن في وضع جيد لاستغلال الفرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، مستفيدين من نقاط قوتنا في الابتكار والرقمنة والتميز التشغيلي».

قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «قدمت مجموعة «أغذية» نتائج قوية في النصف الأول من العام، مما يؤكد قدرتنا على التعامل بفعالية مع البيئات التشغيلية الصعبة والمتغيرة. وحافظت فرق العمل لدينا على تركيزها ومرونتها في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الطويل الأمد، كما نواصل جهودنا لدفع النمو المستدام على المدى الطويل من خلال الاستثمار في علاماتنا التجارية، والاستفادة من التآزر، وزيادة الكفاءة. في أوائل شهر يوليو، أطلقنا رسمياً منشأتنا الحديثة للبروتين في جدة، مما يعزز مكانتنا ويؤسس واحداً من المحركات الرئيسية للنمو لمجموعة «أغذية» في أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي. إن نتائج النصف الأول من العام تبني أساساً قوياً لمجموعة «أغذية»، ونؤكد على توجيهاتنا للعام بأكمله. نحن سعداء أيضاً للتأكيد على دفع توزيعات الأرباح النصف سنوية، مع إعادة حوالي 85.7 مليون درهم للمساهمين في شهر سبتمبر 2024».

الزخم المستمر

وقال الشركة في بيان النتائج، بالنظر إلى الزخم المستمر عبر أعمال مجموعة «أغذية» وتأثير تحديات العملة في عمليات المجموعة في مصر، تتوقع مجموعة «أغذية» نمو الإيرادات السنوية لعام 2024 بين 10 % و12 %، مع زيادة هامش EBITDA بمقدار 40-60 نقطة أساس وزيادة هامش صافي الربح للمجموعة بمقدار 30-50 نقطة أساس.

وكانت نسبة نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) أعلى من الإيرادات، حيث زادت بنسبة 19.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 382.4 مليون درهم، مما يعكس النمو القوي في الربحية عبر جميع القطاعات، جنباً إلى جنب مع التركيز المستمر على حماية الأرباح في مصر وتوليد الكفاءة الشاملة للمجموعة. أدى ذلك إلى توسع هامش EBITDA للمجموعة بمقدار 65 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 15.1 %. باستثناء تأثير انخفاض الجنيه المصري (30.6 مليون درهم)، كان يمكن أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 29.5 % على أساس سنوي، مع هامش EBITDA بنسبة 15.5 % (زيادة بمقدار 98 نقطة أساس على أساس سنوي).

الاستفادة من منصة «أغذية» المصرية: استمرت مجموعة «أغذية» في تنفيذ استراتيجيتها لتحويل مصر إلى مركز للتصدير. في النصف الأول من عام 2024، بلغت إيرادات التصدير من مصر 50.7 مليون درهم (+53.6 % نمو على أساس سنوي). منذ الاستحواذ، توسعت «أبو عوف» بسرعة في تواجدها بقطاع التجزئة، حيث افتتحت 44 متجراً جديداً، بما في ذلك الأكشاك المتنقلة على طول الساحل الشمالي لمصر، وذلك خلال النصف الأول من عام 2024.

وبدأت المجموعة أيضاً إطلاق أنشطة نقاط البيع الجديدة عبر أكثر من 200 متجر من متاجر«أبو عوف» في مصر واستمرت في أتمتة المبيعات عبر عمليات المجموعة المصرية.

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