شراكات استراتيجية تعزز قطاع التجزئة في موسم "مفاجآت صيف دبي"

المصدر: وام

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تشهد مفاجآت صيف دبي 2024 زخماً إيجابياً في مختلف القطاعات الاقتصادية على مستوى إمارة دبي من خلال دورتها الأكبر والأكثر تشويقاً لهذا العام، مدعومة بشراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة حيث نجح الحدث السنوي في إثبات أهميته كمحرك لأداء القطاعات الاقتصادية والنمو السياحي من خلال تسليط الضوء على آلاف الأنشطة التي يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بها في جميع أنحاء المدينة.

وتستمر مفاجآت صيف دبي، بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى 1 سبتمبر المقبل، وتقدم جدولاً حافلاً بالعروض الترفيهية والتسوق والمأكولات والمعالم السياحية وتجارب الإقامة الفندقية بالإضافة إلى السحوبات وعروض التجزئة بجوائز ومكافآت تبلغ قيمتها 50 مليون درهم، ما يسهم في جذب المزيد من الزوار إلى دبي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن قطاع التجزئة في دبي يواصل تعزيز مساهمته في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 كما تسلط فعالياتنا الضوء على تجاربنا الفريدة وعروض التجزئة الاستثنائية، حيث تجمع هذه الفعاليات أفضل ما تقدمه مدينتنا بأسعار رائعة للسكان والزوار.

وأكد أن هذا النجاح لم يكن ممكناً لولا الدعم الثابت من شركائنا الاستراتيجيين وانعكست جهودنا المشتركة على النمو المطرد الذي سجله شركاؤنا خلال الفترة الماضية في مراكز التسوق وأماكن البيع بالتجزئة، والمعالم السياحية، والوجهات الترفيهية، والفنادق والمنتجعات ونتطلع إلى استمرار تسليط الضوء على تجارب دبي الصيفية المتنوعة. يذكر ان متاجر ووجهات التجزئة شهدت تحسناً في أعداد الزوار والإيرادات.

وقال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول في الإمارات - الفطيم العقارية " استضفنا باقة واسعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المميزة في مراكزنا وقد لمسنا خلال موسم المهرجان الماضي الطلب المتزايد على التسوق خلال فترة التخفيضات، ونتوقع استمرار هذا الزخم هذا الصيف، إذ تسهم الحملات في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي ودفع عجلة التنوع الاقتصادي في الإمارات و نفخر بتقديم مبادرات ترتقي بتجارب عملائنا وتعزز سمعة مراكزنا كوجهات رائدة للتسوق والترفيه والحياة العصرية لسكان دبي وزوارها".

وقال فريد عبدالرحمن، مدير عام وجهات التسوّق في دبي القابضة لإدارة الأصول " لعبت مفاجآت صيف دبي دوراً فعالاً في تعزيز قطاعي السياحة والتجزئة إذ نشهد زيادة سنوية في الإقبال على المتاجر ومراكز التسوق في محفظة دبي القابضة، بما فيها "ذا أوتلت فيليدج"، و"نخيل مول"، و"ابن بطوطة مول"، و"سيركل مول" وتعزز هذه التجارب والشراكات مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوق والترفيه، وتثبت تفوقها كمدينة حيوية وجاذبة".

وقالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لميركاتو وتاون سنتر جميرا " كنا جزءًا من المشاركين والراعين الرئيسيين منذ بداية هذا العام، وشهدنا زيادة ملحوظة بنسبة 25% في معدل الزوار والمبيعات حيث أن الفعاليات الترفيهية والعروض والجوائز النقدية الأسبوعية جذبت العديد من الزوار، خصوصًا من مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، الذين عبّروا عن فرحتهم بالربح".

وقال فؤاد شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى ماجد الفطيم العقارية " زيادة الإقبال على مراكزنا خلال الصيف، أدى لزيادة مبيعات التجزئة العائلات تأتي للاستمتاع بالعروض المتنوعة ومرافق التسلية ونثمن التعاون مع مبادرات مثل مفاجآت صيف دبي لتعزيز تجربة التسوق".

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات " مفاجآت صيف دبي أصبحت جزءا هاما من فعالياتنا السنوية، مما ساعدنا على تعزيز مبيعات المجوهرات رغم ارتفاع أسعار الذهب، وعززت سمعة دبي كوجهة عالمية للمجوهرات".

وقال بايجو كوريش، الرئيس التنفيذي لشركة "بي يو زد للاستشارات التسويقية والإدارية" وأمين سر مجموعة مراكز التسوق في دبي.. “ باتت مفاجآت صيف دبي مرادفاً لمشهد التسوق في دبي، حيث تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم وبصفتنا جمعية تسوق رائدة، نتطلع بشغف إلى المشاركة في هذا الحدث البارز ونؤمن بأن مفاجآت صيف دبي تمثل فرصة رائعة للمراكز التجارية لخلق تجارب فريدة وجذابة للمتسوقين في الإمارات”.

وأضاف: "من خلال فترة المفاجآت، لاحظنا هناك زيادة ملحوظة في المبيعات وتحسناً في انتشار العلامات التجارية، مما يتيح لها عرض منتجاتها وتقديم قيمة استثنائية لعملائها".

وتُقام "مفاجآت صيف دبي 2024" بدعم من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك مراكز تسوق الفطيم، ومجموعة الزرعوني، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم، وميريكس للاستثمار، ومراكز تسوق نخيل، وطلبات.

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