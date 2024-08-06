دبي تقود ارتفاعات المؤشرات الخليجية والعربية بمكاسب 17 مليار درهم

المصدر: دبي- محمد عباس

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قاد سوق دبي المالي ارتفاعات الأسهم الخليجية والعربية، حيث قفز المؤشر بنسبة 2.26 % إلى مستوى 4137.32 نقطة، بمكاسب ناهزت 17 مليار درهم، بدعم الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 683.29 مليار درهم في نهاية جلسة، الاثنين، إلى 700.3 مليار درهم بنهاية جلسة الثلاثاء.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.2% إلى مستوى 9083.69 نقطة.

وتباين أداء المؤشرات الخليجية، حيث ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 1.5% ، ومسقط 1% والكويت 0.46% ومصر 1.22% ، فيما تراجعت مؤشرات قطر 0.50% والبحرين 0.08%.

أداء الأسهم المحلية

وقادت الأسهم القيادية ارتفاعات سوق دبي المالي، إذ ارتفعت أسهم إعمار للتطوير 6.07%، وديوا 5.2%، والإمارات دبي الوطني 3.3% بسيولة جاوزت 135.5 مليون درهم، وإعمار العقارية 2.2% مستقطبا 186.2 مليون درهم، ودبي الإسلامي 1.8% جاذبا 103.2 ملايين درهم.

وقفز سهم ديبا بالحد الأقصى 14.9% في سوق دبي، وزاد مصرف السلام السودان 8.9%، والعربية للطيران 6.4%، وأملاك للتمويل 6.4%.

الاستثمار المحلي

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 94.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 360.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 265.65 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، بنسبة 1.2% إلى مستوى 9083.69 نقطة، ليربح السوق نحو 35 مليار درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 193 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 114.2 مليون درهم، ثم «إي آند» بسيولة 111.8 مليون درهم، ليغلق مرتفعا 2.8% عند 16.82 درهما.

وتدعم أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم الخليج للمشاريع الطبية 7.95%، وغذاء القابضة 6.16%، والدار العقارية 6.1%، وأدنوك للإمداد 5.8%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب ناهزت 52 مليار درهم في تداولات الثلاثاء، مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.404 تريليونات درهم بنهاية جلسة ، الاثنين، إلى 3.456 تريليونات درهم بنهاية جلسة الثلاثاء، موزعة بواقع 2.756 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و700.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة جاوزت 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و718.4 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 584.2 مليون سهم عبر تنفيذ 37.7 ألف صفقة.

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