"دبي الجنوب للعقارات" تُنجز 90% من مشروع "النبض الشاطئ"

المصدر: وام

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أعلنت شركة دبي الجنوب للعقارات، اليوم، عن تقدّم الأعمال الإنشائية في مشروع "النبض الشاطئ"، في المنطقة السكنية بدبي الجنوب، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 90 في المائة.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم، انه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بحلول نهاية العام الحالي 2024، مشيرة إلى خططها لمشاريع مستقبلية تشمل وحدات سكنية تلبي احتياجات العملاء نظراً للإقبال المتزايد على العقارات في دبي الجنوب.

وأكد نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، أن التقدّم المحرز في أعمال البناء يتماشى مع الجداول الزمنية المخطط لها، مسلطاً الضوء على الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين بمشاريع دبي الجنوب السكنية على مدى السنوات الماضية، بفضل الموقع الاستراتيجي للمنطقة، وجودة الوحدات، والمرافق الشاملة، والأسعار التنافسية.

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