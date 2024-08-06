1.35 مليار درهم إيرادات «إمباور» في النصف الأول بنمو 10.3%

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2024، حيث سجلت إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 1.35 مليار درهم، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 693 مليون درهم.

وخلال الستة أشهر الأولى من عام 2024، نمت إيرادات «إمباور» والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10.3% و6% على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما حققت «إمباور» أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 428 مليون درهم بنمو مميز بلغ 6.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 390 مليون درهم للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024.

محركات الإيرادات والأرباح

قال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، إن النتائج المالية النصفية للعام الجاري 2024 تترجم مواصلة المجموعة، ازدهارها المالي الذي يصب في نمو اقتصاد دبي، وفي زيادة ربحية شركائها من المساهمين.

وأوضح بن شعفار أن أكبر محركات الإيرادات المالية المستدامة لـ «إمباور» تأتي بدعم تزايد الطلب على خدماتها على محورين، الأول تزايد الأقبال من قبل المطورين العقاريين وأصحاب المباني على تبني ممارسات صديقة للبيئة عبر استخدام أنظمة تبريد المؤسسة التي تلبي متطلباتهم على صعيد حماية الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الطاقة والتوفير في قيمة فواتير المتعاملين، أما المحور الثاني الذي يغذي تزايد الطلب على خدمات أنظمة تبريد المناطق من «إمباور» فيكمن في تزايد معدلات الإشغال في المشاريع العقارية على اختلاف استخداماتها وتتقدمهم شريحة المشاريع السكنية هذا غير الزيادة في عدد المشاريع الجديدة التي تلتحق بشكل منتظم بمحفظة المؤسسة على مدار العام، وهو ما ساهم في تنوع قاعدة العملاء التي تشمل قطاعات السكن والتعليم والصحة والعقارات التجارية والمكتبية والضيافة، وعقارات تجارة التجزئة، والترفيه وغيرها.

أداء مالي مستدام

وأوضحت «إمباور»، أن خلال الأشهر الإثني عشرة الماضية، بلغت الإيرادات الموحدة للمؤسسة 3.16 مليار درهم (من يوليو 23 إلى يونيو 24) مقارنة بـ 2.86 مليار درهم (من يوليو 22 إلى يونيو 23)، بنموًا مميزاً بلغت نسبته 10.4%. كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها 1.50 مليار درهم (من يوليو 23 إلى يونيو 24) مقارنة بـ 1.42 مليار درهم (من يوليو 22 إلى يونيو 23)، بنسبة نمو 5.5%.

6 أشهر ثرية بالإنجازات

شهد النصف الأول من عام 2024، زيادة كبيرة في أعمال «إمباور»، حيث تم توقيع 56 عقداً جديداً لتوفير أكثر من 58,300 طن تبريد لمشاريع ومباني متعددة في دبي، موزعة على مناطق مختلفة، 19,000 طن تبريد منها في قرية جميرا و7,200 في شارع الشيخ زايد و6,900 طن تبريد في منطقة ميدان و6,300 طن تبريد في أبراج بحيرات جميرا والباقي في مناطق أخرى ضمن الإمارة، وبذلك تكون قد زادت القدرة المتعاقد عليها خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 1,720,000 طن تبريد. أما القدرة الموصلة للمؤسسة فبلغت 1,534,000 طن تبريد، بعد زيادة أكثر من 20,000 طن تبريد خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي أبريل، وقعت «إمباور» اتفاقية مع مجموعة الحبتور، لتزويد مشروع «برج الحبتور» أضخم أيقونة سكنية في العالم بنحو 7,200 طن تبريد ( ما يعادل 75% من حاجة برج خليفة الاطول في العالم من طاقة التبريد عند الذروة) ومن المتوقع أن يصل عدد سكان البرج إلى اكثر من 5,000 شخص، حيث سيتم البدء بعمليات تزويد البرج بخدمات «إمباور» ذات المستوى العالمي في بداية الربع الثاني من عام 2025.

كما أعلنت «إمباور» عن ارتفاع حجم استهلاك متعامليها في دبي لخدمات تبريد المناطق بنسبة 20% (طن تبريد في الساعة) خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وأوضحت فيه أن النمو اللافت في انتاجيتها واستهلاك متعامليها ناجمان عن التحاق مطار دبي الدولي بمحفظة المؤسسة وعدد من المشاريع المختلفة وارتفاع الطلب من قبل العملاء بسبب ارتفاع معدل الإشغال في المشاريع العقارية القائمة.

ومن جهة أخرى، بلغت نسبة الزيادة في عدد التسجيلات الإلكترونية الموثقة للمتعاملين الجدد من القطاعين الحكومي والخاصة 41% خلال الأعوام الخمسة الماضية من عام 2019 ولغاية 2023.

وأشارت المؤسسة انه خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت عمليات سداد الفواتير عبر قنوات الدفع الإلكتروني التي تقدمها «إمباور» وشركاؤها الاستراتيجيون من بنوك ومؤسسات مالية 427,114 عملية بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي إطار جهودها لتسهيل مزاولة الأعمال وتعزيز الفعالية والإنتاجية، اعتمدت «إمباور» 19,675 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة خلال النصف الأول من العام الجاري (ما بين شهر يناير حتى يونيو 2024) حيث بلغت نسبة الزيادة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023 وذلك لتسهيل حصول الاستشاريين والمقاولين على موافقات المؤسسة لتقديم الطلبات، وتقليل التجاوزات والأضرار والغرامات أو تجنبها، وتوفير الوقت والجهد.

أعمال النصف الأول

وخلال النصف الأول من 2024، باشرت «إمباور»، بربط ناطحة سحاب «الوصل» على شارع الشيخ زايد، بشبكتها العملاقة لخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، حيث أعلنت المؤسسة عن استكمال تزويد كافة مراحل المشروع بطاقة تبريد تصل إلى 3,900 طن تبريد.

وشاركت «إمباور» في مؤتمر ومعرض الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء (ASHRAE & EXPO2024) حيث وقعت المؤسسة اتفاقية تعاون مع الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء ASHRAE لتطوير الجيل الثالث من أنظمة تبريد المناطق من خلال إجراء دراسات بحثية علمية مختلفة ومتطورة ومبتكرة كجزء من التزام الطرفين في تعزيز قطاع تبريد المناطق والارتقاء بالصناعة إلى مستويات غير مسبوقة، كما وقعت «إمباور» والجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء ASHRAE، اتفاقية لصياغة الدليل الإرشادي وإصداره كدليل معياري لتبريد المناطق معتمد عالمياً لتبريد المناطق قابل للتطبيق في مختلف دول العالم.

وخلال شهر فبراير 2024، شاركت «إمباور» في أعمال مؤتمر الطاقة العالمي IDEA Campus Energy 2024 تحت شعار «Bridge to the Future»، حيث تم تكريم سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» من قبل الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) الذي نجح مع فريق عمله في قيادة المؤسسة وتوظيف دعم شركائها والمساهمين فيها لتحقيق نقلة نوعية في هذه الصناعة المحورية صديقة البيئة وتوسيع رقعة مكاسبها الإيجابية في الاستدامة المجتمعية والاقتصادية حتى باتت في صدارة صناعة تبريد المناطق على مستوى العالم.

كما وخلال النصف الأول من عام 2024، وقعت المؤسسة ووزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم بشأن كفاءة التبريد ضمن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه تعزيزاً لجودة الحياة وترسيخ ريادة دبي في مجالات الاستدامة والحفاظ البيئي وصناعة المستقبل.

وخلال الفترة ذاتها، جددت المؤسسة و«إليبس» إحدى الشركات التابعة لها والرائدة في الحلول الحرارية المبتكرة والمصنعة للأنابيب العازلة، شهادات الآيزو في نظام إدارة الجودة (آيزو 9001:2015)، ونظام الإدارة البيئية (آيزو 14001:2015)، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (آيزو 45001:2018) في خطوة تعكس التزام الشركتين في تبني أفضل الممارسات والمقاييس والنظم الإدارية الخاصة بالجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية. كما تمكنت «إمباور» أيضا من تجديد شهادة نظام إدارة أمن المعلومات (آيزو 27001:2013) المتمثلة في حماية بياناتها والملكية الفكرية ومعلومات المتعاملين بما يحمي خصوصيتهم.

وخلال شهر مايو، منح المجلس الأعلى للطاقة في دبي لإمباور لقب الشركة الرائدة في مجال تبريد المناطق في دبي، وذلك ضمن برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز والذي ينظمه المجلس للاحتفاء بالجهود النموذجية للمؤسسات والأفراد الذين يساهمون في تعزيز حاضر ومستقبل دبي عبر الممارسات المدروسة والمسؤولة في كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ومواكبة معايير الاقتصاد الدائري والابتكارات والمساهمات الاستثنائية التي تعزز البيئة المستدامة.

أما في يونيو، أطلقت «إمباور» حملتها الصيفية السنوية لترشيد استهلاك طاقة التبريد، تحت شعار «اضبط ووفّر على 24° درجة مئوية». وتستمر الحملة وهي الحادية عشرة من نوعها حتى نهاية فصل الصيف الجاري في إطار جهود المؤسسة الرامية الى ترسيخ ممارسات ثقافة الاستدامة لدى المتعاملين الذين زاد عددهم إلى حوالي 138,000 متعامل.

كما شاركت «إمباور» أيضاً في فعاليات مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA2024) الأكبر من نوعه على مستوى العالم وفازت بأربع جوائز عالمية وهي المرة الثانية التي تفوز بها المؤسسة بالجوائز الأربعة معاً، إثنان منها ذهبية عن فئة «إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها» و«إجمالي المساحة المتعاقد عليها» المخصصة لخدمات تبريد المناطق خارج أميركا الشمالية، وجائزتي الابتكار الفخرية عن زيادة كفاءة مبردات محطة الخليج التجاري الثانية وجائزة الابتكار الفخرية عن الحلول الشاملة لأنظمة العدادات المتكاملة، كما شارك أيضاً سعادة أحمد بن شعفار، كمتحدث رئيسي في أبرز الجلسات النقاشية ضمن الفعاليات مع نخبة من القادة العالميين البارزين من صناع القرار في قطاع الطاقة الدوليين. وخلال المؤتمر والمعرض تم إعادة تعيين سعادة أحمد بن شعفار لعضوية مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق للمرة السادسة على التوالي، حيث كان قد تم اختياره أول مرة لعضوية مجلس إدارة الجمعية في العام 2013.

ومنح المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء شهادة التصنيف الذهبي لمحطة «الخليج التجاري 5» لتبريد مناطق المملوكة لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، وهي الذهبية السادسة التي تحصدها محطات المؤسسة بعد محطة زعبيل والبرشا هايتس وقرية جميرا الدائرية ومحطتي الخليج التجاري الثانية والثالثة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز