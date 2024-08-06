200 مليار نمو أصول بنوك دبي إلى 1.9 تريليون درهم

المصدر: (أبوظبي – سامح الليثي)

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ارتفعت أصول البنوك العاملة في دبي 12 % خلال عام، لتضيف 200 مليار درهم إلى قاعدة إجمالي الأصول المملوكة لها، لترتفع إلى 1.906 تريليون درهم في مايو، من 1.706 تريليون درهم نهاية مايو 2023.

ولفت تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي، إلى ارتفاع استثمارات بنوك دبي 22 % بين الفترتين، باستثمارات جديدة نحو 60 مليار درهم، ليرتفع الرصيد من 213 ملياراً، لقرابة 273 مليار درهم.

وأضاف أن الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من بنوك دبي، ارتفع إلى 937 مليار درهم، مقابل 894 ملياراً بنهاية مايو 2023، موضحاً أن الإمارة تصدرت جاذبية الودائع، محققة أعلى حصة من إجماليها بالدولة، حيث ارتفع رصيدها التراكمي من 1.074 تريليون درهم في مايو 2023، إلى 1.238 تريليون درهم في مايو الماضي.

وأوضحت أن بنوك أبوظبي تصدرت في إجمالي الأصول المصرفية بالدولة، بقيمة 2.049 تريليون درهم، مقارنة بإجمالي 1.867 تريليون درهم العام الماضي، فيما ارتفعت الاستثمارات من 295.4 مليار، إلى 342 مليار درهم، ووصلت الودائع إلى 1.22 تريليون درهم، مقابل رصيد تراكمي بنحو 870 مليار في مايو 2023.

وارتفعت أصول بنوك الدولة الأخرى إلى 331 مليار درهم، ووصل رصيد الودائع إلى 219 مليار درهم، وكذلك الائتمان إلى 331 مليار درهم، فيما بلغت الاستثمارات 58.5 مليار درهم نهاية مايو 2024.

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