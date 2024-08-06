«الإمارات دبي الوطني» يطلق «VIP بريفيليج» للأعمال

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلق بنك الإمارات دبي الوطني برنامجه المميز «VIP بريفيليج» VIP Privilege، الذي تم تطويره خصيصاً لعملاء البنك المتميزين من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتم إطلاق البرنامج في حفل مميز حضرته نخبة مختارة من عملاء البنك.

ومع إطلاق برنامج «VIP بريفيليج»، قدم بنك الإمارات دبي الوطني بطاقة الخصم الجديدة فيزا إنفينيت للأعمال، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بالتعاون مع Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، والتي تقدم للعملاء مزايا فريدة للعمل وأسلوب الحياة بقيمة معززة تضمن لهم تجربة مصرفية لا تضاهى.

عروض

وقال روهيت جارج، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني: باعتباره بنكاً رائداً على مستوى المنطقة في مجال الابتكار المصرفي، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني تعزيز عروضه المقدمة لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال المتميزين من خلال برنامج «VIP بريفيليج». وتماشياً مع التزامنا بتوفير تجربة مصرفية مجزية وغنية، خصصنا برنامجاً قائماً على الدعوة فقط يوفر أفضل الخدمات ذات الأولوية في السوق عبر العديد من القنوات، بما يشمل مزايا الأعمال وأسلوب الحياة، فضلاً عن الأسعار والمكافآت الحصرية.

وقالت سليمة جوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة Visa في دولة الإمارات: «إنه التعاون الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، والأحدث مع بنك الإمارات دبي الوطني لإثراء القيمة المقدمة لحاملي بطاقات Visa المميزين من عملاء البنك.

ووفقاً لدراسة SME Megatrends للشركات الصغيرة والمتوسطة التي أجريناها مؤخراً، فمن الضروري أن تعمل البنوك على تطوير حلول مستهدفة ترتقي بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونظراً لأهمية هذا القطاع في اقتصاد الإمارات، يسعدنا أن نتعاون مجدداً مع شريكنا المعروف، بنك الإمارات دبي الوطني، لتقديم بطاقة الخصم فيزا إنفينيت للأعمال لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة».

ومن خلال تقديم هذا البرنامج الفريد، يهدف بنك الإمارات دبي الوطني إلى توفير قيمة متزايدة لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال من كبار الشخصيات، عبر مجموعة متكاملة من الخدمات التحويلية والامتيازات ومزايا الأسعار والمكافآت المجزية. وسيحصل عملاء برنامج «VIP بريفيليج» على امتيازات فريدة تشمل دعم العلاقات بالشكل الأفضل، والتوجيه المخصص لإدارة الثروات، مع خيارات واسعة من بطاقات الائتمان وبطاقات الشركات، والخدمات المصرفية الفورية على منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية، «بيزنس أونلاين».

فرع جديد

من جانب آخر، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن تدشين فرع جديد في مركز الملك عبد الله المالي «كافد» ليرتفع إجمالي عدد فروعه في المملكة العربية السعودية، إلى 19 فرعاً.

وقال آزار علي خواجة رئيس العمليات الدولية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن هذا الفرع يعزز حضور البنك في المملكة، إضافة إلى توسيع نطاق خدماته المتنوعة لتشمل المزيد من العملاء تماشياً مع خطة التوسع الاستراتيجية للبنك.

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