1.7 مليار درهم سيولة الأسهم الإماراتية

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.7 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 1.04 مليار درهم في سوق أبوظبي، و643.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 667.9 مليون سهم عبر تنفيذ 42.24 ألف صفقة.

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» نحو 47.5% من سيولة سوق دبي المالي في تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، بسيولة ناهزت 305.5 ملايين درهم.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي في ختام تداولات أمس، عند 4045.9 نقطة، منخفضاً بـ4.5%، متأثراً بموجة هبوط حادة للأسهم العالمية.

وكان ضمن الأسهم الأقل انخفاضاً بسوق دبي، أسهم دبي التجاري 1.01%، ودو 1.15%، وتعاونية الاتحاد 1.3%، والخليج للملاحة 1.34%.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 8974.69 نقطة متراجعاً 3.4% بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 174.2 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 82.76 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 70.33 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم بنك أم القيوين الوطني 6.8%، وأسمنت الفجيرة 4.35%، وأريد 3%، وأسمنت الخليج 1.7%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز